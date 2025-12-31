Réveillon 2026 aposta em três polos e conquista os fortalezenses

Atrações em polos descentralizados foram destaque no início do Réveillon em Fortaleza nesta terça-feira, 30 / Crédito: AURELIO ALVES/ O POVO

Em um Réveillon descentralizado, os três polos distribuídos por Fortaleza se tornam um só na noite dessa terça-feira, 30. As atrações que sobem ao palco podem ser diferentes, mas a animação do público, dividido entre fortalezenses e turistas, faz todo o evento convergir. Seja no Aterro da Praia de Iracema, na Messejana ou no Conjunto Ceará, a primeira semelhança não demora a surgir: cada espectador, reunido com amigos e familiares, traz sua própria cadeira de praia e um cooler para bebidas. O importante, afirmam todos, é manter o conforto no meio de uma plateia crescente.

No polo da Messejana, a dona de casa Maria Heloísa, 78, e o empresário Narlesson Souza, 37, elogiaram a programação descentralizada. A dupla aguarda as principais atrações com as já conhecidas cadeiras de praia e os coolers. Para a atendente Nataly Carvalho, 39, a celebração é uma chance de aproveitar os shows em seu próprio bairro, acompanhada do filho, da irmã e dos sobrinhos. O grupo também seguiu as "dicas" de Maria Heloísa e Narlesson: cadeiras e um cooler para mais conforto. As expectativas de Nataly estavam centradas no artista Vicente Nery. "Só vim por ele! Sempre vou para eventos na Beira Mar, mas acho muito lotado. A volta é muito tumultuada", comentou. Já a opção tradicional, no Aterro da Praia de Iracema, impulsionou a chegada de turistas, como o médico Carlos André. Natural de Boa Vista, em Roraima, o visitante não estava sozinho e resolveu viver a experiência na capital cearense com amigos e familiares: “É a primeira vez que estamos aqui, então a expectativa é enorme".

Ansioso pela programação musical, o médico revela que aguarda um show em particular: Bruno & Marrone. Apesar da animação, o grupo roraimense deve aproveitar apenas as apresentações do dia 30, já que a virada do ano será “mais tranquila”, ao lado da família em Beberibe. No Conjunto Ceará, a escolha pelo polo surpreendeu positivamente Jenny Sousa, 31, que se deslocou de Caucaia até o local para ver a banda Seu Desejo, que também se apresenta no Aterro. Jenny relata que é fã desde a antiga alcunha: “Desejo de Menina”. “A festa está maravilhosa e o espaço é super seguro, então a gente pode aproveitar. Está bem confortável, tem espaço para se divertir com a família. Eu até fiquei impressionada com a estrutura”, diz.

Ao elogiar a celebração, ainda apontou a importância de um evento nas proximidades de sua moradia: "A gente sempre tinha que fazer essa locomoção até o Aterro para poder ter um ano novo legal com a família, os amigos... E agora, estou aqui do lado de casa!". Durante as atrações, o prefeito Evandro Leitão (PT) subiu ao palco para ressaltar a mensagem de descentralização em Fortaleza. "O povo dos demais bairros merece tanto quanto o povo da Aldeota, do Cocó e da Praia de Iracema. Por isso que nós temos que fazer descentralizado os nossos eventos".

A iniciativa de descentralizar os festejos no final do ano, distribuindo as atrações em três espaços diversos, foi o ponto mais citado pelos fortalezenses. Entre os apoiadores, está o morador do bairro Conjunto Ceará, Matheus Vieira, 33, que acompanhou o início da festa ao lado da esposa e do filho Arthur, de 1 ano e três meses. “Eu acho bom o evento, porque movimenta um pouquinho o bairro, movimenta o comércio, ajuda a ter mais entretenimento pro pessoal. Já estava com algum tempo que não tinha no final do ano e o Réveillon chegou em uma hora boa pra movimentar nosso bairro”, afirma. Já na Praia de Iracema, a proximidade do polo foi um dos pontos que influenciou na decisão do professor universitário Joseph e sua esposa, Socorro Chor, que vivem nas proximidades e decidiram curtir a primeira noite dos festejos.