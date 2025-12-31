Rede Cuca: janeiro de 2026 terá 8 mil vagas abertas

Rede Cuca: janeiro de 2026 terá 8 mil vagas abertasMaior parte das vagas é para atividades esportivas, havendo também mais de 700 oportunidades em formações artísticas e capacitação profissional
A Rede Cuca iniciará 2026 com quase 8.027 mil vagas abertas em atividades e cursos de capacitação. As informações são da Prefeitura de Fortaleza.
Segundo a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), as vagas estão distribuídas entre os cinco equipamentos da rede, nos bairros Barra do Ceará, Jangurussu, José Walter, Mondubim e Pici.
A maior parte é para atividades físicas. São 7.233 vagas para modalidades como artes marciais, dança, futebol, futsal e musculação.
Os cursos de formação somam outras 794 oportunidades. Há cursos técnicos, como Libras para Iniciantes e Introdução à Informática; e artísticos, como Ballet Infantil, Fotografia Básica, Teatro, e Violão para Iniciantes.
Cursos do Cuca em janeiro de 2026: inscrições podem ser feitas de forma online ou presencial
As inscrições as atividades em si são gratuitas. O cadastro pode ser feito pelo Portal da Juventude ou diretamente nas unidades da Rede Cuca. É necessário ter ao menos 15 anos e apresentar RG, CPF, e comprovante de endereço.
Para as atividades físicas, há também a exigência de atestado médico autorizando a prática de exercícios. Jovens que já estejam praticando, no Cuca, alguma atividade esportiva, e tenham 75% ou mais de presença no mês anterior, têm a matrícula renovada automaticamente.
Atualizada em 6/1, às 9h45min