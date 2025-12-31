Rede Cuca: janeiro de 2026 terá 8 mil vagas abertas

Cuca do Pici, uma das unidades com vagas abertas para atividades esportivas e cursos de formação / Crédito: FCO FONTENELE

A Rede Cuca iniciará 2026 com quase 8.027 mil vagas abertas em atividades e cursos de capacitação. As informações são da Prefeitura de Fortaleza. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Segundo a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), as vagas estão distribuídas entre os cinco equipamentos da rede, nos bairros Barra do Ceará, Jangurussu, José Walter, Mondubim e Pici.