Criança vence o câncer e conquista ouro no judô nas Paralimpíadas Escolares

Rafael Umbelino conquistou a medalha de ouro nas Paralimpíadas Escolares, no estado de São Paulo / Crédito: Reprodução/ Hias

O tratamento de um câncer pode implicar perdas e exigir um doloroso processo de adaptação. Para o pequeno Rafael Umbelino, de 11 anos, esse período trouxe mudanças significativas: vencer a doença rara e conquistar a medalha de ouro nas Paralimpíadas Escolares, no estado de São Paulo.

Morador de Itatira, no interior do Ceará, Rafael perdeu a visão durante o tratamento de um câncer raro. Aos cinco anos, Rafael começou a sentir fortes dores de cabeça por vários dias, e isso motivou a família a buscar atendimento no Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), em Fortaleza.

No Hias, o menino foi diagnosticado com rabdomiossarcoma, um tipo de câncer que se desenvolve nos músculos (comum em tecidos moles). No caso dele, essa condição atingia uma região próxima aos nervos dos olhos.

Após o diagnóstico, Rafael passou por dois anos de tratamento oncológico que incluiu quimioterapia e radioterapia, e foi encerrado em maio de 2021.

Atualmente, Rafael ainda mantém acompanhamento hospitalar nas áreas de cardiologia, otorrinolaringologia, neuroftalmologia e neurologia no Hias.



O esporte transformou a rotina de Rafael quando ele começou a frequentar Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará (Creaece), equipamento da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) onde teve o primeiro contato com o judô. Por meio do judô, Rafael aprendeu novos modos de autonomia e se aproximou de outras crianças. Ele representou o Ceará, na fase final das Paralimpíadas Escolares, ocorrido no estado de São Paulo, onde conquistou a medalha de ouro na modalidade de judô, em novembro deste ano.

Além do esporte, a música também passou a fazer parte do cotidiano dele, que toca teclado, violão, flauta e bateria.

