Papai Noel percorre ruas do Conjunto Ceará para atender a crianças sensíveis a multidões

Iniciativa do Papai Noel itinerante pelo bairro Conjunto Ceará ocorreu após festa do Dia das Crianças do bairro / Crédito: reprodução/redes sociais

Neste fim de ano a magia do Natal chegará de uma forma mais acolhedora às ruas do bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. No próximo sábado, 20, a partir das 19 horas, o projeto "Papai Noel do Conjunto Ceará Ordinário" realizará uma visita itinerante do passando pelas quatro etapas do bairro. De acordo com o organizador do evento, Ney Maia, a decisão de mudar o formato tradicional de festa em praça pública nasceu de uma observação dos próprios participantes durante a festa realizada no Dia das Crianças.

Na festa anterior o grupo reuniu centenas de pessoas na praça da UV4 e distribuiu mais de mil presentes. O evento é uma iniciativa da página do Instagram, que é especializada em divulgações e é destinado à comunidade. Conforme a organização, as crianças com autismo e outras sensibilidades sensoriais não conseguiam aproveitar o momento devido ao barulho, às filas e à grande concentração de pessoas. "Fazer uma festa com muita gente, palco, som e apresentação natalina é bom, mas quase ninguém pensa nas crianças que têm essas necessidades. E foi pensando exatamente nisso que batemos o martelo e vamos levar o Papai Noel até a frente da casa dessas crianças", explica a nota divulgada pela equipe. Famílias podem registrar momentos com o Papai Noel na calçada de casa O bom velhinho passará pelas ruas para que as famílias registrem o momento na calçada das próprias casas. O objetivo é garantir que crianças que se sentem desconfortáveis em espaços lotados possam interagir com o personagem natalino em um ambiente seguro e familiar.

O "Conjunto Ceará Ordinário" realizou eventos no bairro como o São João e festas infantis. A expectativa do organizador do evento é de acolher mais de mil pessoas com esta nova logística. Na própria página, os moradores são convidados a opinar sobre as ruas por onde o Papai Noel deve passar. A aposta é que a criatividade substitua a estrutura de grandes eventos por um contato mais próximo e humanizado. Serviço Papai Noel do Conjunto Ceará Ordinário Quando: dia 20 de dezembro (sábado)