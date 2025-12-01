Mulher é atropelada por ônibus na entrada de terminal em Fortaleza

Mulher é atropelada por ônibus na entrada de terminal em FortalezaA vítima ficou ferida, mas foi encaminhada consciente à unidade de saúde. O acidente aconteceu nesta segunda-feira, 1º de dezembro
Uma mulher não-identificada foi atropelada por um ônibus da linha 086 - Antônio Bezerra/Santos Dumont, na entrada do Terminal Antônio Bezerra, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira, 1º de dezembro. A vítima ficou ferida e foi encaminhada ao Instituto Doutor José Frota (IJF).
Em nota, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) apura as circunstâncias do acidente envolvendo o veículo e ressalta a observação das diretrizes de segurança nos terminais e nos coletivos, a fim de evitar acidentes.
De acordo com testemunhas, a mulher estava consciente durante a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Fortaleza. No terminal, foi possível identificar mantimentos caídos, que ela estaria carregando antes da ocorrência.
Ônibus com torcedores do Fortaleza sofre acidente | LEIA MAISDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente