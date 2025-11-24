Vídeo: carro capota e quase atinge motociclista em Juazeiro

Acidente aconteceu no sábado, 22, na avenida Leão Sampaio. Ainda não há informações do estado de saúde dos ocupantes do veículo

Um carro perdeu o controle durante uma curva na avenida Leão Sampaio, no município de Juazeiro do Norte, na região do Cariri cearense, nesse sábado, 22. Imagens de uma câmera da traseira de um veículo na avenida flagrou o momento do acidente.

Nas imagens, o carro desgovernado capota três vezes e chega a encostar em um motociclista, que escapa e trafegava na avenida deixando a moto em zig-zag. Motociclista, no entanto, conseguiu controlar a moto. Ainda não há informações do estado de saúde dos ocupantes dos veículos.