Vídeo: carro capota e quase atinge motociclista em Juazeiro do NorteAcidente aconteceu no sábado, 22, na avenida Leão Sampaio. Ainda não há informações do estado de saúde dos ocupantes do veículo
Um carro perdeu o controle durante uma curva na avenida Leão Sampaio, no município de Juazeiro do Norte, na região do Cariri cearense, nesse sábado, 22. Imagens de uma câmera da traseira de um veículo na avenida flagrou o momento do acidente.
Nas imagens, o carro desgovernado capota três vezes e chega a encostar em um motociclista, que escapa e trafegava na avenida deixando a moto em zig-zag. Motociclista, no entanto, conseguiu controlar a moto. Ainda não há informações do estado de saúde dos ocupantes dos veículos.
Leia Mais | Três homens são mortos por disparos de arma de fogo em Juazeiro do Norte
O POVO procurou o Demutran, que informou que a via onde o acidente aconteceu é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE).
A PMCE foi procurada para saber mais detalhes do acidente. A matéria será atualizada quando o órgão responder.