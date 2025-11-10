Usuários esperam horas para receber medicamento em policlínica

FORTALEZA-CE, BRASIL,05.11.2025: Falta de médicos e remédios na policlínica do Siqueira. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

Na Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, no bairro Bonsucesso, em Fortaleza, pacientes denunciam ficar até oito horas em fiilas à espera de medicamentos. LEIA TAMBÉM | Prefeitura de Fortaleza anuncia calçados para todos os estudantes da rede de ensino

Popularmente conhecido como Policlínica do Siqueira, o local é responsável pela distribuição de medicamentos de alto custo e especializados, enviados “sob encomenda", diretamente do Ministério da Saúde (MS) para pacientes previamente cadastrados. Entre estes está Demontier Monteiro, 39, que recebe medicamentos para o filho portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O segurança conta que já tinha ido à Policlínica duas vezes, mas que devido às grandes filas, não dava tempo de receber o remédio. “Essa é a terceria vez que eu venho. Nas outras vezes não dava tempo de receber, porque eu chegava entre 7h30min e oito horas, dava 11 horas, eu tinha que ir buscar os meninos no colégio e não tinha recebido ainda. Hoje estou recebendo porque cheguei mais cedo. É complicado para quem tem que buscar filho na escola, eu tenho que trabalhar, buscar minha esposa no trabalho também…”, conta. Confira imagens da fila na policlínica:

Antônia Silvanete, 57, há quatro meses recebe medicamentos para a neta que tem TEA de nível 2. Conforme a dona de casa, a solução é realmente chegar o mais cedo possível no local.

“Meu irmão veio me deixar às 4h30 da manhã. Eu tenho que voltar cedo porque tem a criança, né? As últimas duas vezes eu vim de madrugada. Na primeira eu cheguei 10 horas e saí às seis da noite”, afirma Antônia. O problema se torna ainda mais grave quando a pessoa fica dias, ou até meses seguidos sem receber o medicamento, muitas vezes essencial para a qualidade de vida. Esse é o caso do pai de Larissa (nome fictício), que há quatro anos retira medicamentos para mal de Parkinson na Dr. José Eloy. A filha conta que no começo do ano chegou a comprar o remédio, que custa em média R$ 300 cada caixa, para evitar que o pai tivesse dificuldades maiores como a incapacidade de caminhar médias distâncias ou praticar atividades físicas.

“Ele toma os remédios para ter autonomia no dia a dia, e se fica sem, piora automaticamente. A gente teve que fazer um sacrifício durante esses meses porque são muito caros. Na primeira vez que precisamos comprar, a gente nem conseguiu comprar tudo o que precisava e ele teve que diminuir a dosagem. Acarreta problemas motores como queda, não conseguir andar direito…”, afirma Larissa. SMS aponta aberturas aos sábados e informatização de serviços como mitigadores do problema Procurada pelo O POVO, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Fortaleza afirmou ter ciência das longas filas existentes na policlínica e afirma trabalhar com medidas a curto e médio prazo para mitigar o problema. De imediato, a pasta sinaliza ajustes de fluxos internosa abertura das unidades aos sábados, como ocorrido nos dias 25 de outubro e 1° deste mês. Em ambas as ocasiões, as quatro policlínicas da Cidade ficaram abertas de 7h às 12h para a entrega de medicamentos de alto custo.