Homem suspeito de expulsar moradores de suas casas na Pacatuba é preso

Homem suspeito de expulsar moradores de suas casas na Pacatuba é presoEle foi detido na faixa de areia da Avenida Beira Mar, no bairro Mucuripe, em Fortaleza
Um homem suspeito de tráfico de drogas, uso de falsa identidade e expulsões de moradores de suas residências na região da Pavunana, em Pacatuba, Região Metropolitana (RMF), foi preso no sábado, 8.
Leia também | Três pessoas são encontradas mortas com marcas de tiros no Canindezinho
Ele foi detido na faixa de areia da avenida Beira Mar, no bairro Mucuripe, em Fortaleza, de acordo com informações divulgadas pela Policia Militar do Ceará (PMCE).
Indivíduo foi localizado durante um patrulhamento do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR). Na ocasião, agentes teriam visualizado o "homem em atitude suspeita" e se aproximado do mesmo.
Leia mais
Quando notou a aproximação, ele tentou fugir em direção aos barcos mas foi alcançado por militares. Durante a revista os policiais encontraram com o homem R$ 3.350 em espécie e 5 gramas de maconha. Além disso, ele teria apresentado um nome falso quando foi abordado.
Foram realizadas "diligências complementares" e o suspeito foi conduzido ao 2º Distrito Policial, onde teve a verdadeira identidade confirmada. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de tráfico de drogas.
Apuração policial aponta que o suspeito é considerado de "alta periculosidade".
Ele também foi apontado como integrante de uma organização criminosa que atua naquela área. Foi lavrado contra o suspeito auto de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e falsidade ideológica.