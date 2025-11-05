Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Parte do teto cede em unidade da Maternidade-Escola em Fortaleza

Incidente ocorreu durante atendimentos; hospital afirma que não houve prejuízo assistencial e que o forro já foi recomposto
Victor Marvyo Repórter
Parte do teto de uma unidade da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac-UFC/Ebserh) cedeu na tarde dessa terça-feira, 4, enquanto equipes realizavam atendimentos no local.

Apesar do incidente, o hospital informou que não houve interrupção dos serviços nem prejuízo aos pacientes que estavam na unidade no momento.

Em nota enviada ao O POVO, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) explicou que o material que caiu era o forro de PVC e ressaltou que o episódio “não ocasionou nenhum prejuízo assistencial aos usuários”.

Causas estão sob investigação

A instituição informou ainda que adotou as providências necessárias logo após o ocorrido, com a recomposição imediata do forro da área afetada.

A Ebserh não detalhou o motivo da queda e disse que as causas do incidente estão sendo apuradas pela equipe técnica do hospital.

