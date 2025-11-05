Parte do teto cede em unidade da Maternidade-Escola em Fortaleza

Fachada da Maternidade Escola Assis Chateaubriand - MEAC (HUWC). / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Parte do teto de uma unidade da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac-UFC/Ebserh) cedeu na tarde dessa terça-feira, 4, enquanto equipes realizavam atendimentos no local. Apesar do incidente, o hospital informou que não houve interrupção dos serviços nem prejuízo aos pacientes que estavam na unidade no momento.