Parte do teto cede em unidade da Maternidade-Escola em Fortaleza

Parte do teto cede em unidade da Maternidade-Escola em FortalezaIncidente ocorreu durante atendimentos; hospital afirma que não houve prejuízo assistencial e que o forro já foi recomposto
Parte do teto de uma unidade da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac-UFC/Ebserh) cedeu na tarde dessa terça-feira, 4, enquanto equipes realizavam atendimentos no local.
Apesar do incidente, o hospital informou que não houve interrupção dos serviços nem prejuízo aos pacientes que estavam na unidade no momento.
Em nota enviada ao O POVO, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) explicou que o material que caiu era o forro de PVC e ressaltou que o episódio “não ocasionou nenhum prejuízo assistencial aos usuários”.
Causas estão sob investigação
A instituição informou ainda que adotou as providências necessárias logo após o ocorrido, com a recomposição imediata do forro da área afetada.
A Ebserh não detalhou o motivo da queda e disse que as causas do incidente estão sendo apuradas pela equipe técnica do hospital.