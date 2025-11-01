Deslizamento de terra deixa ao menos 21 mortos e 30 desaparecidos no Quênia

"Suspendemos nossas operações de busca e resgate por hoje", escreveu no X Kipchumba Murkomen, indicando que os trabalhos serão retomados no domingo.

Pelo menos 21 pessoas morreram e mais de 30 foram declaradas desaparecidas após um deslizamento de terra ocorrido na sexta-feira no oeste do Quênia, onde foram registradas chuvas torrenciais, informou o ministro queniano do Interior neste sábado (1°).

O ministro pediu àqueles "que vivem perto de rios sazonais e de áreas onde ocorreram deslizamentos de terra na noite passada, que se desloquem para lugares mais seguros".

Além dos 21 mortos e mais de 30 desaparecidos, Murkomen relatou 25 feridos graves, que foram transportados de avião para a cidade de Eldoret, no oeste do Quênia.

A Cruz Vermelha divulgou imagens aéreas da região nas quais são visíveis grandes deslizamentos de terra e afirmou que está coordenando os trabalhos de resgate com o governo.

"O acesso a algumas áreas afetadas continua sendo extremamente difícil devido às inundações e estradas interrompidas", disse no X a filial da Cruz Vermelha no Quênia.