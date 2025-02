Proteção solar: uso do protetor é essencial mesmo em dias nublados

De acordo com a professora de Dermatologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), Maria Genúcia Cunha, se uma pessoa tivesse que escolher um único produto para a pele, deveria ser o protetor solar.

"Principalmente para quem mora em climas quentes, com sol o ano todo, mesmo na estação chuvosa, o uso do protetor solar continua indispensável", enfatiza a especialista. A indicação do uso do protetor solar é que seja diário, independentemente do clima ou do ambiente.

“Se deve usar nos dias de sol ou de chuva, dentro ou fora de casa, desde o momento em que se acorda até a hora de dormir. Muitas pessoas acham que o protetor solar é apenas para a praia, mas, na verdade, ele serve para nos proteger do sol no dia a dia. Quando vamos à praia, a exposição aos raios ultravioleta é ainda pior, pois a água e a areia refletem a radiação. O mesmo ocorre em ambientes urbanos, onde concreto e até gelo refletem os raios solares”, explica.

A especialista ressalta que, mesmo em dias nublados, a radiação ultravioleta continua atingindo a pele, pois as nuvens não bloqueiam totalmente os raios solares. Além disso, a radiação atravessa vidros, alcançando a pele mesmo em ambientes internos.