Detran do bairro São Gerardo é transferido para North Shopping

Detran do bairro São Gerardo é transferido para North ShoppingAtividades iniciam nesta terça-feira, 21, e contam com os mesmos serviços ofertados pela unidade anterior
A partir desta terça-feira, 21, a unidade do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do bairro São Gerardo passará a atender no North Shopping, na avenida Bezerra de Menezes em Fortaleza. Localizada no 3º Piso, o novo posto funcionará das 8h às 16 horas, de segunda a sexta-feira com agendamento prévio no site oficial do Detran.
Apesar de já ter iniciado suas atividades, ainda não foi definida uma data para a inauguração oficial da unidade.
Serão ofertados os mesmos serviços prestados pela unidade anterior, como registro, vistoria e primeiro emplacamento de veículos, realização de provas para habilitação e emissão da 1ª e 2ª via da CNH.
De acordo com a assessoria de comunicação do Detran, a transferência foi motivada por questões de praticidade e segurança dos cidadãos, que poderão também usufruir da área comercial do shopping.
Serviço
Detran
Data: 21/10/2025
Local: North Shopping (Av. Bezerra de Menezes, 2450 bairro Presidente Kennedy, Fortaleza/CE)
Horário de funcionamento: Das 8h às 16 horas e das 8h às 17 horas para atendimento interno
Site oficial: https://www.detran.ce.gov.br/
