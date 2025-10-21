Detran do bairro São Gerardo é transferido para North Shopping

Fortaleza, Ce Br 04.01.23 ESPECIAL HABILITAÇÃO - Unidade do Detran da Bezerra de Menezes (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

A partir desta terça-feira, 21, a unidade do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do bairro São Gerardo passará a atender no North Shopping, na avenida Bezerra de Menezes em Fortaleza. Localizada no 3º Piso, o novo posto funcionará das 8h às 16 horas, de segunda a sexta-feira com agendamento prévio no site oficial do Detran. Leia Mais | Parte do forro do Frotinha da Messejana desaba; incidente é o terceiro após reforma em 2024



Apesar de já ter iniciado suas atividades, ainda não foi definida uma data para a inauguração oficial da unidade. Serão ofertados os mesmos serviços prestados pela unidade anterior, como registro, vistoria e primeiro emplacamento de veículos, realização de provas para habilitação e emissão da 1ª e 2ª via da CNH. De acordo com a assessoria de comunicação do Detran, a transferência foi motivada por questões de praticidade e segurança dos cidadãos, que poderão também usufruir da área comercial do shopping. Leia Mais | Passo a passo: como tirar CNH sem fazer autoescola