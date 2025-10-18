Coqueluche: aumento de casos em crianças no Ceará preocupa

Ceará registra aumento de casos de coqueluche principalmente em crianças / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Até o fim de setembro, o Ceará registrou 33 casos de coqueluche, sendo a maioria dos casos em crianças. Dado representa um aumento de 57% em relação ao ano de 2024 completo, quando foram contabilizados 21 casos. Aumento da infecção respiratória acompanha tendência nacional e é causado pela baixa cobertura vacinal. Quando se compara com 2023 e 2022, o aumento é mais acentuado. Foram apenas dois casos confirmados em cada um destes anos no Estado.

Coqueluche: faixa etária dos casos no Ceará Menos de 6 meses: 8 casos



7 a 11 meses: 3 casos



1 a 4 anos: 10 casos



5 e 9 anos: 3 casos



10 a 19 anos: 3 casos



Mais de 20 anos: 6 casos "As crianças maiores geralmente têm um quadro mais leve, porque muitas receberam pelo menos uma cobertura vacinal parcial. Mesmo que ela não tenha feito o esquema completo, tenha perdido alguma dose, mas algum mínimo de imunidade. Ela tem um sistema imune já mais desenvolvido. Os menores de 6 meses realmente são uma faixa que uma faixa etária que preocupa a gente", avalia Carlos Garcia. Conforme a Sesa, a principal forma de prevenção da coqueluche é a vacinação de crianças menores de um ano, com reforços aos 15 meses e aos quatro anos, vacinação de gestantes e puérperas e de profissionais da área da saúde. Para crianças, na rotina, o esquema de vacinação que previne contra a coqueluche é realizado até seis anos, 11 meses e 29 dias.