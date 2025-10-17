Festival gospel leva Bruna Karla e outros nomes à Praia de Iracema neste sábado, 18

Festival gospel leva Bruna Karla e outros nomes à Praia de Iracema neste sábado, 18Buq Care Celebration tem ínicio às 15h30min e é gratuito
O aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, recebe neste sábado, 18, o festival de música gospel Buq Care Celebration. Com ínicio às 15h30min, o evento é gratuito e vai contar com shows de cantores como Bruna Karla, Isaías Saad e Midian Lima, além de momentos de pregação e louvor.
Festival é promovido pela Buq Care, marca de beleza e cuidados pessoais, em comemoração aos seus dois anos de história, e tem entre objetivos "fortalecer valores de fé, solidariedade e esperança".
“Essa celebração é um marco da nossa caminhada. Mais do que comemorar, queremos expressar gratidão e compartilhar esperança com a nossa cidade”, afirma Rayssa Buq, CEO e fundadora da Buq Care.
Ela vai ser uma das ministras responsavéis por conduzir a noite louvor, ao lado de Thiago Paz e da pregadora Camilla Barros.
Kemilly Santos, Valesca Mayssa, Débora Almeida e Som & Louvor também estão entre as atrações da noite, prometendo emocionar o público a beira-mar.
Buq Care Celebration
Quando: Sábado, 19, a partir das 15h30mim
Onde: Aterro da Praia de Iracema
Mais informações: instagram @buqcarecelebration.