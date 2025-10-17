Festival gospel leva Bruna Karla e outros nomes à Praia de Iracema neste sábado, 18

Bruna Karla é uma das atrações do festival / Crédito: Reproduçao | Instagram

O aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, recebe neste sábado, 18, o festival de música gospel Buq Care Celebration. Com ínicio às 15h30min, o evento é gratuito e vai contar com shows de cantores como Bruna Karla, Isaías Saad e Midian Lima, além de momentos de pregação e louvor.

Kemilly Santos, Valesca Mayssa, Débora Almeida e Som & Louvor também estão entre as atrações da noite, prometendo emocionar o público a beira-mar. Buq Care Celebration Quando: Sábado, 19, a partir das 15h30mim