Festival gospel leva Bruna Karla e outros nomes à Praia de Iracema neste sábado, 18

Buq Care Celebration tem ínicio às 15h30min e é gratuito
Gabriela Almeida
O aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, recebe neste sábado, 18, o festival de música gospel Buq Care Celebration. Com ínicio às 15h30min, o evento é gratuito e vai contar com shows de cantores como Bruna Karla, Isaías Saad e Midian Lima, além de momentos de pregação e louvor. 

Festival é promovido pela Buq Care, marca de beleza e cuidados pessoais, em comemoração aos seus dois anos de história, e tem entre objetivos "fortalecer valores de fé, solidariedade e esperança".

“Essa celebração é um marco da nossa caminhada. Mais do que comemorar, queremos expressar gratidão e compartilhar esperança com a nossa cidade”, afirma Rayssa Buq, CEO e fundadora da Buq Care.

Ela vai ser uma das ministras responsavéis por conduzir a noite louvor, ao lado de Thiago Paz e da pregadora Camilla Barros. 

Kemilly Santos, Valesca Mayssa, Débora Almeida e Som & Louvor também estão entre as atrações da noite, prometendo emocionar o público a beira-mar. 

Buq Care Celebration

Quando: Sábado, 19, a partir das 15h30mim

Onde: Aterro da Praia de Iracema

Mais informações: instagram @buqcarecelebration.

