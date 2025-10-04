Ceará tem primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol

Ceará tem primeiro caso suspeito de intoxicação por metanolMulher deu entrada em hospital particular na manhã deste sábado, fez exames e aguarda resultados. A situação da paciente não foi detalhada
O Ceará teve registrado o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol no Estado. A paciente internada deu entrada na manhã deste sábado, 4, no Hospital da Unimed Fortaleza.
Em nota, a cooperativa de médicos confirma a internação por suspeita de intoxicação por metanol e afirma que “o caso já foi notificado às autoridades de saúde e todo o protocolo de orientação do Ministério da Saúde está sendo seguido”.
O POVO tentou contato com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.
O que aconteceu?
Uma paciente deu entrada na manhã de sábado no Hospital da Unimed, em Fortaleza, com quadro de suspeita de intoxicação por metanol.
No comunicado, a cooperativa diz que ela foi internada, como estabelece o protocolo de atendimento, e os exames laboratoriais para constatar ou descartar a suspeita foram feitos.
“O resultado dos exames está previsto para sair nos próximos dias”, informou a Unimed Fortaleza.
O que fazer se suspeitar que a bebida está contaminada?
Depois de casos de bebida contaminada com metanol em vários estados do País, autoridades de saúde orientam os consumidores a ficarem mais atentos às condições do líquido e da embalagem.
A Unimed Fortaleza orienta as pessoas a:
- Interromper o consumo imediatamente ao notar gosto, cheiro ou aparência estranha da bebida;
- Não permanecer sozinho e buscar ajuda de pessoas próximas;
- Procurar atendimento médico de emergência;
- Levar, se possível, o rótulo da bebida, descrição de onde comprou, quando ingeriu, quantidade consumida e todos os sintomas observados;
- Não recorrer à automedicação ou receitas caseiras: somente um hospital ou serviço de emergência está apto a aplicar o tratamento correto, que pode incluir antídotos, suporte vital e avaliações oftalmológicas.
“Os profissionais de saúde do Hospital Unimed, Hospital Unimed Sul, Pronto Atendimento Aldeota e Pronto Atendimento Maracanaú estão capacitados para tratar pacientes em caso de suspeita de intoxicação por metanol”, diz a rede particular.