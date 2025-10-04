Ceará tem primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol

Mulher deu entrada em hospital particular na manhã deste sábado, fez exames e aguarda resultados. A situação da paciente não foi detalhada

O Ceará teve registrado o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol no Estado. A paciente internada deu entrada na manhã deste sábado, 4, no Hospital da Unimed Fortaleza.

Em nota, a cooperativa de médicos confirma a internação por suspeita de intoxicação por metanol e afirma que “o caso já foi notificado às autoridades de saúde e todo o protocolo de orientação do Ministério da Saúde está sendo seguido”.

O POVO tentou contato com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

