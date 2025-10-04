Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará tem primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol

Ceará tem primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol

Mulher deu entrada em hospital particular na manhã deste sábado, fez exames e aguarda resultados. A situação da paciente não foi detalhada
Tipo Notícia

O Ceará teve registrado o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol no Estado. A paciente internada deu entrada na manhã deste sábado, 4, no Hospital da Unimed Fortaleza.

Em nota, a cooperativa de médicos confirma a internação por suspeita de intoxicação por metanol e afirma que “o caso já foi notificado às autoridades de saúde e todo o protocolo de orientação do Ministério da Saúde está sendo seguido”.

O POVO tentou contato com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

O que aconteceu?

Uma paciente deu entrada na manhã de sábado no Hospital da Unimed, em Fortaleza, com quadro de suspeita de intoxicação por metanol.

No comunicado, a cooperativa diz que ela foi internada, como estabelece o protocolo de atendimento, e os exames laboratoriais para constatar ou descartar a suspeita foram feitos.

“O resultado dos exames está previsto para sair nos próximos dias”, informou a Unimed Fortaleza.

O que fazer se suspeitar que a bebida está contaminada?

Depois de casos de bebida contaminada com metanol em vários estados do País, autoridades de saúde orientam os consumidores a ficarem mais atentos às condições do líquido e da embalagem.

A Unimed Fortaleza orienta as pessoas a:

  • Interromper o consumo imediatamente ao notar gosto, cheiro ou aparência estranha da bebida;
  • Não permanecer sozinho e buscar ajuda de pessoas próximas;
  • Procurar atendimento médico de emergência;
  • Levar, se possível, o rótulo da bebida, descrição de onde comprou, quando ingeriu, quantidade consumida e todos os sintomas observados;
  • Não recorrer à automedicação ou receitas caseiras: somente um hospital ou serviço de emergência está apto a aplicar o tratamento correto, que pode incluir antídotos, suporte vital e avaliações oftalmológicas.

“Os profissionais de saúde do Hospital Unimed, Hospital Unimed Sul, Pronto Atendimento Aldeota e Pronto Atendimento Maracanaú estão capacitados para tratar pacientes em caso de suspeita de intoxicação por metanol”, diz a rede particular.

