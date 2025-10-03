Área próxima a remanescente de mata de cerrado é desmatada em Fortaleza

A intervenção aconteceu em proximidade da Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) Professor Abreu Matos / Crédito: AURELIO ALVES/O POVO

Uma intervenção próxima à Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) Professor Abreu Matos, em terreno na avenida Oliveira Paiva, causou um impasse entre a comunidade, após registro de vídeo na sexta-feira passada, 26. Na ocasião, uma máquina escavadeira foi vista derrubando uma área com remanescente de mata de Cerrado, no acesso pela rua Dr. José Furtado (próximo à rotatória do Lago Jacarey).

Segundo o presidente da Associação dos Moradores e Amigos do Lago Jacarey (Unilago), Paulo Colares, o espaço pertenceria à empresa Idibra. A população teria sido informada que o local possuía uma parte com área de banhado. A empresa responsável teria iniciado a ação em terreno contíguo à área de interesse ecológico, descreve Colares, sem comunicação prévia ou consulta à comunidade. Entre as críticas, o morador apontou a falta de placa de licença ambiental para o desmatamento. Desmatamento reduz chuvas em 74% e aumenta temperatura em 16% na Amazônia, aponta estudo | LEIA MAIS O POVO visitou o espaço, na rua Dr. José Furtado, no domingo passado, 28. Na ocasião, após as críticas, uma placa já estava posicionada. No espaço de terra, foi possível observar marcas de uma escavadeira no chão.

Em nota, a Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) informou que a empresa Idibra “possui licença ambiental vigente para a supressão/transplantio vegetal de 18 árvores em terreno localizado no bairro Cambeba”. O documento estabelece as espécies autorizadas para remoção, além da delimitação da área de vegetação herbácea/arbustiva que pode ser retirada. “Como medida compensatória, a licença determina que a empresa realize o plantio de 865 mudas semi-adultas de espécies nativas, na Zona Especial Ambiental (ZEA) situada nas proximidades do empreendimento. O plantio deverá ser executado em até 90 dias após o início da supressão”, completa.

A ação realizada para abertura de arruamento ocorreu em área pertencente à empresa. Desmatamento da floresta do aeroporto expõe animais a risco de morte, explica especialista | LEIA MAIS O POVO visitou terreno na rua Dr. José Furtado

A intervenção aconteceu em proximidade da Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) Professor Abreu Matos Crédito: Aurelio Alves

A Arie Professor Abreu Matos foi criada a partir da Lei Ordinária nº 10.537, de 9 de setembro de 2016, com área total indicada de 188.371,5 metros quadrados. No espaço, “ficam proibidos usos, ocupações e atividades que impliquem a destruição de suas características naturais”. A proibição inclui a construção de vias, edifícios, equipamentos urbanos e outras estruturas que possam “pôr em risco a permeabilidade do solo ou a rede de drenagem superficial, a conservação do ecossistema e do geossistema, a proteção especial da biota, localmente rara, e a harmonia da paisagem natural”. Para o biólogo Thieres Pinto, um dos efeitos da devastação nas imediações da Área de Relevante Interesse Ecológico se relaciona com a possibilidade de alagamentos.