Doação de órgãos: falta de manifestação em vida dificulta autorização de famílias, diz estudo

Imagem de apoio ilustrativo. Doação de órgãos ainda é prejudicada pela falta de manifestação de doadores / Crédito: Agência Brasil

Um estudo realizado por pesquisadores da Unisinos, no Rio Grande do Sul, mostrou que uma das principais justificativas para a recusa da doação de órgãos após um diagnóstico de morte encefálica é a falta de declaração do doador em vida. O levantamento, publicado pela Agência Bori, analisou 121 registros de documentos de entrevistas familiares realizadas em 2022 por uma Organização de Procura de Órgãos e Tecidos no estado do Rio Grande do Sul.

O objetivo era conhecer os motivos da não autorização de doação de órgãos e tecidos por parte de famílias de pacientes com morte encefálica. Os resultados foram publicados em um artigo em 22 de novembro no periódico científico “Brazilian Journal of Transplantation”. Das 121 entrevistas, os autores identificaram 33 autorizações para doação, 65 negativas e 23 casos de contraindicação médica para a doação. Entre as negativas, 39 casos foram excluídos por falta de informações sobre a justificativa para a recusa da doação. Por isso, o montante analisado foi de 26 casos. Em 13 deles, a doação de órgãos não foi realizada porque a pessoa que morreu se manifestou contrária à doação em vida ou não externou a vontade de ser doador.

Em quatro casos, houve falta de consenso familiar, em três houve preocupação dos familiares sobre a preservação do corpo e, em outros três, receio sobre o tempo de espera para liberação do corpo. Questões religiosas foram apontadas em apenas dois casos, entre outras justificativas. Mesmo com manifestação em cartório, quem autoriza a doação é a família “Temos uma fila de espera gigantesca por órgãos no Brasil. Algumas doenças têm o transplante como único tratamento, mas ele só acontece se houver a doação e, para haver doação, além de generosidade, é preciso conhecimento sobre o processo e sobre o desejo das pessoas”, diz a enfermeira Patrícia Treviso, autora do artigo e orientadora do trabalho de conclusão de curso que o originou. Para ela, é importante que aqueles que querem ser doadores manifestem a vontade em vida às suas famílias.