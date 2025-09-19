Duas pessoas são mortas a tiros no bairro São Bento, em Fortaleza

Duas pessoas são mortas a tiros no bairro São Bento, em FortalezaUma das vítimas morreu no local do crime, enquanto a outra foi socorrida a uma unidade hospitalar, mas não resistiu. Polícia Civil investiga o caso
Duas pessoas foram mortas na noite desta sexta-feira, 19, no bairro São Bento, em Fortaleza. As vítimas estavam em plena via pública quando foram atingidas por disparos efetuados por pessoas ainda não identificadas.
Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma das pessoas baleadas morreu ainda no local do crime. A outra chegou a ser socorrida a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.
"Equipes da PMCE, do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) realizam diligências no local", afirmou a SSPDS em nota enviada às 20h32min. "A ocorrência segue em andamento", acrescentou a pasta.