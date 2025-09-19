Corpo de homem envolto em saco é encontrado no Centro de Fortaleza

Corpo foi encontrado na quinta-feira, 19, envolto em saco na calçada próxima à Catedral Metropolitana de Fortaleza / Crédito: Via WhatsApp O POVO

Um corpo de homem não-identificado foi encontrado por pedestres na quinta-feira, 18, em calçada próxima à Catedral Metropolitana de Fortaleza. A vítima foi envolvida em um saco de lona e abandonada nessa madrugada. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foram identificadas marcas feitas por um objeto contundente. As circunstâncias do homicídio doloso seguem em apuração pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), com o acionamento de uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) na coleta de informações para auxílio na apuração policial. O caso é investigado pelo 4º Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (4º DHPP), da PCCE.

Corpo de homem é encontrado envolto em saco: veja nota na íntegra Confira nota sobre o caso na íntegra a seguir: A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) segue apurando as circunstâncias de um homicídio doloso, ocorrido na madrugada desta quinta-feira (18), no Centro de Fortaleza, Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4). O corpo de um indivíduo do sexo masculino, ainda não identificado formalmente, foi encontrado em uma via pública. A vítima possuía marcas feitas por um objeto contundente. A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).