Fachin visita o Vaticano dias antes de assumir a presidência do STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, participará do Jubileu da Justiça no Vaticano durante o fim de semana. Segundo a Corte, o magistrado estará presente na cerimônia marcada para a manhã do dia 20, em Roma, na Itália. A viagem à sede da Igreja Católica ocorre dias antes da posse de Fachin na presidência do Supremo, marcada para o fim deste mês. O STF afirmou que não há previsão de um encontro entre o ministro e o Papa Leão XIV.

Católico praticante, Fachin custeará com recursos próprios todas as despesas da viagem, incluindo passagens e hospedagem em Roma. Não haverá uso de verbas públicas. A ida a Roma antecede a posse do ministro como presidente do STF, agendada para o dia 29 de setembro, em Brasília. A cerimônia contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de lideranças do Congresso Nacional. Fachin substituirá o ministro Luís Roberto Barroso no comando da Corte. Ele completa dez anos como integrante do STF em 2025.