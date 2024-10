FDR lança curso gratuito EAD para capacitar profissionais no ensino de esportes

O curso de extensão busca auxiliar na formação profissional qualificada, ética e responsável de trabalhadores da área. Com 80 horas/aula na modalidade Ensino à Distância (EaD), a capacitação conta com temas que contemplam necessidades de primeira ordem para o ensino dos esportes nos diversos campos e níveis de complexidade, da aprendizagem ao treinamento de alto rendimento.

Concebido como uma ferramenta eficaz para o desenvolvimento humano, o esporte foi recentemente reconhecido como uma atividade de alto interesse social, graças à Lei Geral do Esporte – LGE (Lei 14.597/2023). Assim, com o objetivo de contribuir com a promoção plena dos benefícios provenientes da atividade, a Fundação Demócrito Rocha (FDR) lança, gratuitamente, o Programa de Capacitação nos Princípios da Prática Esportiva. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site .

As aulas serão realizadas entre os dias 25 de novembro e 13 de janeiro. O Programa também apresenta livro com o conteúdo do curso, oficinas presenciais em cinco cidades do Ceará para formação de multiplicadores e programas de TV para debater a relevância da prática esportiva.

Os alunos com nota acima de 6 na avaliação final receberão certificado pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) e pela Universidade Aberta do Nordeste (Uane).

Professor e coordenador de conteúdo do curso, Ricardo Catunda acredita que a capacitação vem em boa hora, uma vez que o esporte está sendo reconhecido como elemento central para o desenvolvimento humano. Além disso, a Lei Geral do Esporte amplia o espectro de intervenção profissional, o que requer cada vez mais qualificação para os especialistas da área.