Agentes do Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA poderão realizar prisões e portar armas

Agentes do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS, na sigla em inglês) poderão investigar, deter e portar armas como parte da campanha contra a imigração ilegal, anunciou nesta quinta-feira (4) o governo do presidente Donald Trump. O USCIS é a agência encarregada de processar naturalizações, vistos e permissões de residência ou trabalho. São tarefas essencialmente burocráticas em comparação com os órgãos de aplicação da lei, como o departamento de Imigração e Alfândega (ICE) ou a polícia da fronteira (CBP).

Os agentes do USCIS especialmente designados "estão autorizados, a partir de agora, a investigar, prender e apresentar à Justiça aqueles que violarem as leis de imigração dos Estados Unidos", segundo comunicado do Departamento de Segurança Interna (DHS). Os funcionários do USCIS são responsáveis por receber os candidatos a imigração ou naturalização como cidadãos americanos. A imigração ilegal, que acelerou durante o mandato do democrata Joe Biden (2021-2025), antecessor de Trump, é uma das principais batalhas do republicano. Suas medidas drásticas, que incluíram incursões em cidades como Los Angeles, foram revertidas ou confirmadas por diversos níveis judiciais, desde juízes federais até a Suprema Corte.

Essa queda de braço teve seu último episódio esta semana, quando um juiz federal ordenou a suspensão da deportação de menores para a Guatemala que estavam prestes a ser embarcados em um aeroporto. A Casa Branca garante que mais de "300.000 migrantes" foram detidos nos primeiros seis meses de governo de Trump. O número de imigrantes que cruzaram ilegalmente as fronteiras dos Estados Unidos nos últimos quatro anos é tema de acirrada polêmica. Alguns especialistas calculam que poderiam ser entre 8 e 10 milhões de pessoas.