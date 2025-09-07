Mais de mil pessoas recebem flotilha com ajuda para Gaza na Tunísia

Vários barcos sairiam de Tunes neste domingo para se juntar à Flotilha Global Sumud, mas a viagem foi adiada na quarta-feira por "razões técnicas e logísticas", segundo os organizadores.

Mais de mil pessoas se reuniram neste domingo (7) em Tunes para receber a flotilha que zarpou de Barcelona no início do mês com militantes e ajuda humanitária para Gaza.

Em Sidi Bou Said, próximo à capital tunisiana, mais de mil pessoas com bandeiras palestinas receberam os militantes com entusiasmo.

As Nações Unidas declararam em agosto o estado de fome em Gaza e advertiram que 500.000 pessoas estão em situação "catastrófica".

A flotilha é formada por 20 embarcações e conta com a presença da ambientalista Greta Thunberg, entre outras personalidades. Seu objetivo é "abrir um corredor humanitário e pôr fim ao genocídio em curso do povo palestino" no contexto da guerra entre Israel e Hamas, segundo indicaram os organizadores.

Além de Thunberg, participam da missão ativistas de dezenas de países, como o brasileiro Thiago Ávila, artistas como o ator irlandês Liam Cunningham e o espanhol Eduard Fernández, bem como legisladores europeus e a ex-prefeita de Barcelona, Ada Colau.