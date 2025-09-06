Motorista de aplicativo é indiciado por agressão contra fisioterapeuta em Fortaleza

Motorista de aplicativo é indiciado por agressão contra fisioterapeuta em FortalezaA agressão ocorreu durante uma corrida de aplicativo no bairro São Gerardo. A vítima estava acompanhada do filho pequeno e da mãe
A Polícia Civil do Ceará (PCCE) indiciou um homem de 35 anos, motorista de aplicativo, suspeito de agredir a fisioterapeuta Roberta Leal, 34, durante uma corrida no bairro São Gerardo, em Fortaleza. O caso ocorreu na terça-feira, 2, e gravado em vídeo.
Conforme a Delegacia do 3º Distrito Policial (3º DP), responsável pela investigação, a agressão ocorreu após uma discussão entre motorista e passageira.
Ao deixar o local, o homem ainda levou consigo pertences da vítima que estavam dentro do veículo. Com base nas provas reunidas, os investigadores conseguiram identificar o suspeito.
Com as informações apuradas, a Polícia Civil indiciou o motorista pelo crime de lesão corporal dolosa. Os objetos da passageira foram localizados e devolvidos.
As investigações foram concluídas e o inquérito policial será encaminhado ao Poder Judiciário.
Relembre o caso: fisioterapeuta agredida por motorista estava acompanhada do filho e da mãe
Roberta relatou ao O POVO que a agressão começou depois que ela incluiu uma parada na corrida solicitada pelo aplicativo 99 Pop, para comprar em uma padaria. Ela afirma que o motorista reclamou, alegando que a opção de parada serviria apenas para embarque e desembarque, e não para compras. A fisioterapeuta estava acompanhada da mãe e do filho pequeno.
A vítima conta que afirmou ao motorista que estava pagando pela viagem e, em seguida, ele ficou exaltado, saiu do carro e abriu o porta-malas para retirar o carrinho de bebê do filho da fisioterapeuta.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o motorista fecha o porta-malas e atinge a passageira duas vezes. Em seguida, ele puxa o cabelo da vítima, derruba-a no chão e só para quando uma pessoa intervém. (Colaborou Mirla Nobre)