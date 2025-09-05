"Laço de alma", diz rapaz que tem duas mães na certidão de nascimento

Leandro Teixeira e suas duas mães biológica e socioafetiva, Cleire Teixeira Beserra, e Cleide Rosendo Teixeira / Crédito: Reprodução/Acervo pessoal

O jovem Leandro Teixeira Beserra, de 34 anos, agora tem os nomes de suas duas mães na certidão de nascimento. O direito foi garantido pela 6ª Vara de Família de Fortaleza. "É um laço de alma", frisa.

O vínculo entre mães e filhos pode aconteceu de diferentes formas. Foi o que aconteceu entre o sobrinho Leandro e a tia, Cleide Rosendo Teixeira, 71, há 34 anos atrás, quando o rapaz nasceu. Apesar do mesmo sobrenome e parentesco, os dois não são mãe e filho de sangue, mas sim de criação. A mulher cuidou de Leandro desde suas primeiras horas de nascido. Tia e sobrinho acreditam que maternidade aconteceu em outras encarnações A mãe biológica de Leandro, Cleire Teixeira Beserra, 70, ficou fragilizada após a cirurgia de cesárea. Ela lembra que Leandro nasceu com problemas de saúde e precisou ficar 20 dias internado. "Ela (mãe biológica) tinha que ir todo dia para me alimentar, mas ela estava frágil, sem conseguir honrar com esse compromisso diariamente. [Então] minha mãe socioafetiva interveio", conta Leandro. Na época, Leandro precisou de um leite especial, que custava caro, e os pais biológicos não tinham condições financeiras de arcar com os custos.

“[Ela] percebeu que esses cuidados precisariam ser prolongados no decorrer dos primeiros anos. Aí chegou numa conversa com os meus pais e falou o seguinte: 'Eu cuido dele, dou tudo que ele precisar, mas ele é meu, eu que vou criar'", detalha o rapaz. Leandro mora com Cleide desde o nascimento, e visitava os pais biológicos todos os dias, pois os mesmos viviam em uma residência a poucas ruas de distância. “Esse reconhecimento judicial da maternidade não veio apenas para confirmar um laço que sempre existiu, mas também para legitimar juridicamente uma relação construída no afeto. Dissolvendo completamente qualquer dúvida ou julgamento que foi gerado em cima desses comentários", ressalta Leandro. Ele diz que alguns familiares chegavam a fazer comentários que deixavam Cleide fragilizada.

Filho e mãe acreditam que a maternidade se repetiu em outras encarnações. “Como minha mãe socioafetiva não teve oportunidade de gerar um filho no ventre, eu tive que vir através de um outro portal, no caso minha mãe biológica. E aí nós viemos novamente como mãe e filho, mostrando que um vínculo não se limita só ao biológico, mas também a um laço de alma", finaliza. Sobre os comentários negativos vindos da família, Cleide afirma que os mesmos a deixavam vulnerável e que os familiares não entendiam a “grandiosidade da causa”.