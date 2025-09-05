7 de setembro: Fortaleza terá esquema especial de trânsito

Cerca de 8,5 mil civis e militares devem estar presentes / Crédito: AURÉLIO ALVES

No próximo domingo, 7 de setembro, Fortaleza recebe os tradicionais desfiles em comemoração ao Dia da Independência. A solenidade ocorrerá na avenida Beira-Mar, a partir das 8h30min, contando com a participação de 8,5 mil civis e militares. Para facilitar o deslocamento dos participantes e do público, uma operação especial de trânsito foi montada pela a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), em parceria com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

De acordo com a AMC, partir das 22 horas do sábado, 6, será proibido estacionar no trecho da avenida Beira-Mar entre as avenidas Rui Barbosa e Vicente de Castro. Já no domingo, ocorrerão interdições no sentido Centro/Mucuripe, com bloqueios nas seguintes vias: Alberto Nepomuceno Pessoa Anta, Almirante Barroso Historiador Raimundo Girão Barão de Studart Beira-Mar Abolição Para os motoristas que vão prestigiar o desfile, a recomendação da Autarquia é estacionar nas vias transversais às avenidas Abolição e Monsenhor Tabosa. Desvios de tráfego Para evitar congestionamentos, os motoristas podem utilizar como alternativa as seguintes vias:

Sentido Centro/Mucuripe: ruas Pereira Filgueiras, Torres Câmara e Canuto de Aguiar, além das avenidas Padre Antônio Tomás e Santos Dumont. Sentido Mucuripe/Centro: ruas Ana Bilhar, Deputado Moreira da Rocha e Tenente Benévolo, bem como as avenidas Padre Antônio Tomás, Dom Luís e Almirante Henrique Sabóia (Via Expressa). A operação segue até as 13 horas e contará com cerca de 200 agentes de trânsito.

Transporte público Com relação ao transporte público, a Etufor disponibilizará 16 ônibus extras distribuídos nos terminais Papicu (02), Messejana (03), Parangaba (04), Siqueira (04) e Antônio Bezerra (03). A passagem inteira terá valor social, custando R$ 3,90. Estudantes continuam pagando R$ 1,50 na meia passagem.

Questionada sobre quais linhas terão frota extra, a empresa informou que “a frota extra é distribuída de acordo com a necessidade identificada nos terminais no dia do evento”. Além do reforço, algumas linhas terão alterações provisórias no trajeto. Confira: Sentido ida: 096 - Expresso/Conjunto Ceará/Papicu