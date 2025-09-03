Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado financeiro

Fechamento do mercado financeiro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,34%

Pontos: 139.863,63

Máxima de +0,11% : 140.496 pontos

Mínima de -0,54% : 139.582 pontos

Volume: R$ 17,53 bilhões

Variação em 2025: 16,28%

Variação no mês: -1,1%

Dow Jones: -0,05%

Pontos: 45.271,23

Nasdaq: +1,02%

Pontos: 21.497,73

Ibovespa Futuro: -0,42%

Pontos: 141.900

Máxima (pontos): 142.785

Mínima (pontos): 141.600

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,75

Variação: -0,97%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,05

Variação: -0,89%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,46

Variação: -0,3%

Ambev ON

Preço: R$ 11,90

Variação: -2,14%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,42

Variação: -1,3%

Vale ON

Preço: R$ 55,60

Variação: +0,38%

BRF SA ON

Preço: R$ 19,83

Variação: +0,51%

Vale ON

Preço: R$ 55,60

Variação: +0,38%

Itausa PN

Preço: R$ 10,95

Variação: -1,35%

Global 40

Cotação: 734,708 centavos de dólar

Variação: -0,59%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4524

Venda: R$ 5,4529

Variação: -0,4%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,58

Venda: R$ 5,68

Variação: -5,44%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4479

Venda: R$ 5,4485

Variação: -0,36%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5400

Venda: R$ 5,6520

Variação: -8,23%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,4855

Variação: -0,34%

- Euro

Compra: US$ 1,166 (às 18h30)

Venda: US$ 1,1661 (às 18h30)

Variação: +0,16%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3570

Venda: R$ 6,3580

Variação: -0,25%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,5300

Venda: R$ 6,6390

Variação: -0,29%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.635,50 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,21%

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar