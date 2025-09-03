Incêndio em Fortaleza gera nuvem de fumaça em área residencial

Cerca e mil litros de água foram usados para combater as chamas

Uma ocorrência de incêndio foi registrada na tarde desta segunda-feira, 3, em um terreno baldio localizado na rua Deputado Moreira da Rocha, no Centro de Fortaleza.

O local fica próximo a uma área residencial que acabou sendo tomada pela fumaça. Para combater as chamas foram necessários cerca de mil litros de água.