Incêndio em Fortaleza gera nuvem de fumaça em área residencial

Cerca e mil litros de água foram usados para combater as chamas
Uma ocorrência de incêndio foi registrada na tarde desta segunda-feira, 3, em um terreno baldio localizado na rua Deputado Moreira da Rocha, no Centro de Fortaleza.

O local fica próximo a uma área residencial que acabou sendo tomada pela fumaça. Para combater as chamas foram necessários cerca de mil litros de água.

Em nota o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), informou que a grade quantidade de lixo, entulho e e vegetação seca contribuíram para a propagação do fogo.

"As guarnições precisaram adentrar o espaço pelo muro para alcançar todos os focos de incêndio. A operação contou com a utilização de três linhas de mangueira, um esguicho, uma escada, uma enxada e aproximadamente mil litros de água para a completa extinção do fogo", diz a nota do Corpo de Bombeiros.

Atualizada às 18h15min

