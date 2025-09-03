Incêndio em Fortaleza gera nuvem de fumaça em área residencial

Incêndio em Fortaleza gera nuvem de fumaça em área residencialCerca e mil litros de água foram usados para combater as chamas
Uma ocorrência de incêndio foi registrada na tarde desta segunda-feira, 3, em um terreno baldio localizado na rua Deputado Moreira da Rocha, no Centro de Fortaleza.
O local fica próximo a uma área residencial que acabou sendo tomada pela fumaça. Para combater as chamas foram necessários cerca de mil litros de água.
Em nota o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), informou que a grade quantidade de lixo, entulho e e vegetação seca contribuíram para a propagação do fogo.
"As guarnições precisaram adentrar o espaço pelo muro para alcançar todos os focos de incêndio. A operação contou com a utilização de três linhas de mangueira, um esguicho, uma escada, uma enxada e aproximadamente mil litros de água para a completa extinção do fogo", diz a nota do Corpo de Bombeiros.