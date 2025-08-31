Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump volta a defender fim de voto por correio, cédula de papel e identificação de eleitor

Trump volta a defender fim de voto por correio, cédula de papel e identificação de eleitor

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em publicação na rede social Truth Social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o sistema eleitoral do país, prometendo assinar uma ordem executiva para que haja identificação do eleitor em votos.

"Identificação do eleitor deve fazer parte de cada voto. SEM EXCEÇÕES! Farei uma Ordem Executiva para esse fim!!! Além disso, sem votação por correio, exceto para aqueles que estão muito doentes e para os militares distantes. USE APENAS CÉDULAS DE PAPEL!!!", escreveu o presidente americano na publicação.

Em publicações anteriores, Trump já vinha dizendo que pretende eliminar a votação por correio e por urnas eletrônicas. Segundo ele, os equipamentos "custam dez vezes mais do que o sofisticado e preciso papel com marca d'água, que é mais rápido e não deixa NENHUMA DÚVIDA, ao fim da noite, sobre quem VENCEU e quem PERDEU a eleição".

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar