Motociclistas presos por fraudar corridas por app são soltos

Os 15 motociclistas presos em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), acusados de fraudar corridas por aplicativo para aumentar os preços de forma irregular, tiveram liberdade provisória concedida após passarem por audiência de custódia, na segunda-feira, 18. A decisão foi do Juízo do 7º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias, com sede em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os acusados foram colocados em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares. Entre elas, a proibição de se aproximarem uns dos outros.

Além disso, os suspeitos devem manter o endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo, sempre que forem intimados. A decisão foi confirmada ao O POVO, em nota, pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), nessa terça-feira, 19. Leia Mais | Investigação da morte de advogado sugere suposto esquema de tráfico de drogas e extorsão; suspeito é preso Os motociclistas foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), no domingo, 17. O grupo estava reunido sob suspeita de realizar mais uma episódio do esquema criminoso nas plataformas de corridas Uber e 99 Pop. Conforme as investigações da PC-CE, a ação criminosa tinha como objetivo ativar a tarifa dinâmica das plataformas, mas de maneira irregular para que os preços das corridas fossem elevados.

Para isso, os suspeitos se reuniam em uma determinada localidade, desligavam o aplicativo na condição de motoristas e entravam em perfis fakes ou de familiares para começar a solicitar corridas falsas. Os suspeitos utilizam de dois a três celulares ao mesmo tempo. Eles solicitavam de duas a três corridas simultaneamente e, em seguida, as cancelavam, provocando a ativação da tarifa dinâmica nas plataformas. Com isso, os valores das corridas chegavam a ser até quatro vezes superiores ao normal. Assim que avaliavam que o preço havia atingido um patamar vantajoso, eles ligavam as condições dos motoristas na plataforma e aceitavam as corridas verdadeiras da região.