Festa de Iemanjá marca 60 anos de tradição na Praia do Futuro

Festa de Iemanjá em Fortaleza / Crédito: Francisco Fontenele

A Festa de Iemanjá ocorre nesta sexta-feira, 15, em diversos pontos do litoral de Fortaleza. Na Praia do Futuro, os terreiros começaram a chegar ainda na madrugada e cerca de 20 grupos se reuniram para exaltar a mãe dos orixás. Na sua sexagésima edição, o evento deste ano tem como tema "Festa de Iemanjá: 60 anos de amor, luta e fé".

A chegada da imagem da orixá foi por volta das 9 horas e 40 minutos, trazida pela equipe da União Espírita Cearense de Umbanda. Assim, o cortejo partindo do terreiro não aconteceu e todos se reuniram na praia. O evento tem o apoio da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor), em parceria com o Instituto Cultural Iracema, e da Coordenadoria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Coppir). As instituições disponibilizaram um palco para as atrações, onde ocorreram shows a partir das 10h30min. No entanto, durante a manhã os grupos preferiram se reunir na faixa de areia, e cada terreiro prestar seus rituais e oferendas à Mãe Iemanjá. Terreiros de todo o estado se fizeram presente para a festa, que abrangeu municípios como Crateús, Itaitinga, Fortim, Iguatu, Quixeramobim e Tauá.

É ainda um momento em que “pode-se expandir, mostrar ao público a fé”, afirma mãe Dulcimar, do Centro de Umbanda São Jorge Guerreiro. A religião é originalmente ligada aos iorubás, um povo que habitava a África Ocidental, nos territórios atuais de Togo e Nigéria. Foi trazida ao Brasil pelos escravizados, que encontraram nela sua forma de resistência. Essa resistência é bem salientada pela mãe Tecla do Caboclo de Beira-Mar. Ela relembra quando começou a frequentar os festejos, aos cinco anos de idade, na década de 1960:

“Quando eu tinha cinco anos, participava com a minha mãe, em uma mata escura, pois éramos presos por realizar nossos rituais”. Outra representante da persistência desse ato é mãe Mocinha, de 82 anos. Nesta sexta-feira, ela acompanhou o carro com a imagem de Iemanjá até o local da praia onde ela seria exposta, como fez nos 60 anos em que esteve na Umbanda. A tradição também é percebida na forma como os terreiros se expressam nas areias da praia. Cada grupo montou seu espaço, com suas imagens e oferendas, e apresentou cantos e danças em homenagem a Iemanjá, principalmente com bebidas e alimentos.