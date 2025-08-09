Festa de Iemanjá 2025 em Fortaleza: veja programação

Confira programação completa da Festa de Iemanjá em Fortaleza / Crédito: FERNANDA BARROS/O POVO

A capital cearense será tomada por fé, tradição e arte popular entre os dias 10 e 17 de agosto, durante a programação da Festa de Iemanjá 2025. Reconhecida como Patrimônio Imaterial de Fortaleza, a celebração dedicada à orixá das águas mobiliza povos de terreiro, comunidades tradicionais e uma ampla rede de instituições culturais. Neste ano, as homenagens ocorrem em diferentes pontos da cidade como a Praia de Iracema, Poço da Draga, Mucuripe, Praia do Futuro e Barra do Ceará. Além disso, a programação é totalmente gratuita e se estende a espaços culturais, reforçando o diálogo entre religiosidade e arte.

Além das tradicionais oferendas nas praias, a programação contempla oficinas, cortejos, rodas de conversa, feiras, apresentações artísticas e exposições em equipamentos da Rede Pública de Cultura. A festa é uma realização de lideranças religiosas de matriz africana e afro-brasileira, com apoio da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Ceará, por meio de suas secretarias da Cultura e Igualdade Racial, além de institutos como o Dragão do Mar, Iracema, Mirante e KUYA. Festa de Iemanjá em Fortaleza: tradição que se renova A cada ano, a festa ganha novas camadas de significado, reafirmando a resistência das religiões de matriz afro-indígena e promovendo visibilidade para seus agentes culturais e espirituais. Neste ano, o cortejo da imagem de Iemanjá parte no dia 15 de agosto da União Espírita Cearense de Umbanda, no Centro, em direção à Praia de Iracema.

No mesmo dia, as homenagens se intensificam em todos os territórios litorâneos envolvidos, com apresentações de afoxés, shows, rodas de samba, cortejos marítimos, giras e entrega de oferendas. Toda a programação é gratuita e aberta ao público. Festa de Iemanjá em Fortaleza: cultura e ancestralidade espalhados pela cidade Os festejos de Iemanjá também se espalham pelos principais centros culturais da cidade. No Centro Cultural Belchior, a exposição “Odoyá! Salve a Mãe de Todas as Cabeças!” homenageia grandes lideranças religiosas e reúne registros fotográficos emblemáticos da festa. O Museu da Imagem e do Som (MIS) apresenta a mostra imersiva “Salve Iemanjá”, do artista Hector Isaías, além de uma oficina de cantos sagrados e apresentação musical com o coletivo Caravana Cultural.

O Theatro José de Alencar mergulha na simbologia do mar com o Coco das Goiabeiras e o show “Filha do Mar”, da cantora Ercília Lima. Já a Biblioteca Pública Estadual promove contações de histórias inspiradas nas águas e nos encantos de Iemanjá, com sessões acessíveis em Libras. A Estação das Artes também integra a agenda com oficinas infantis, atrações percussivas e pratos especiais no Mercado AlimentaCE, celebrando a culinária afro-brasileira.