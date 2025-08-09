Festa de Iemanjá 2025 em Fortaleza: veja programação

Confira programação completa da Festa de Iemanjá em FortalezaManifestações culturais, cortejos, exposições e homenagens iniciam neste domingo, 10; celebrações vão acontecer em diferentes praias e espaços públicos
A capital cearense será tomada por fé, tradição e arte popular entre os dias 10 e 17 de agosto, durante a programação da Festa de Iemanjá 2025. Reconhecida como Patrimônio Imaterial de Fortaleza, a celebração dedicada à orixá das águas mobiliza povos de terreiro, comunidades tradicionais e uma ampla rede de instituições culturais.
Neste ano, as homenagens ocorrem em diferentes pontos da cidade como a Praia de Iracema, Poço da Draga, Mucuripe, Praia do Futuro e Barra do Ceará. Além disso, a programação é totalmente gratuita e se estende a espaços culturais, reforçando o diálogo entre religiosidade e arte.
Além das tradicionais oferendas nas praias, a programação contempla oficinas, cortejos, rodas de conversa, feiras, apresentações artísticas e exposições em equipamentos da Rede Pública de Cultura.
A festa é uma realização de lideranças religiosas de matriz africana e afro-brasileira, com apoio da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Ceará, por meio de suas secretarias da Cultura e Igualdade Racial, além de institutos como o Dragão do Mar, Iracema, Mirante e KUYA.
Festa de Iemanjá em Fortaleza: tradição que se renova
A cada ano, a festa ganha novas camadas de significado, reafirmando a resistência das religiões de matriz afro-indígena e promovendo visibilidade para seus agentes culturais e espirituais.
Neste ano, o cortejo da imagem de Iemanjá parte no dia 15 de agosto da União Espírita Cearense de Umbanda, no Centro, em direção à Praia de Iracema.
No mesmo dia, as homenagens se intensificam em todos os territórios litorâneos envolvidos, com apresentações de afoxés, shows, rodas de samba, cortejos marítimos, giras e entrega de oferendas. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.
Festa de Iemanjá em Fortaleza: cultura e ancestralidade espalhados pela cidade
Os festejos de Iemanjá também se espalham pelos principais centros culturais da cidade. No Centro Cultural Belchior, a exposição “Odoyá! Salve a Mãe de Todas as Cabeças!” homenageia grandes lideranças religiosas e reúne registros fotográficos emblemáticos da festa.
O Museu da Imagem e do Som (MIS) apresenta a mostra imersiva “Salve Iemanjá”, do artista Hector Isaías, além de uma oficina de cantos sagrados e apresentação musical com o coletivo Caravana Cultural.
O Theatro José de Alencar mergulha na simbologia do mar com o Coco das Goiabeiras e o show “Filha do Mar”, da cantora Ercília Lima.
Já a Biblioteca Pública Estadual promove contações de histórias inspiradas nas águas e nos encantos de Iemanjá, com sessões acessíveis em Libras.
A Estação das Artes também integra a agenda com oficinas infantis, atrações percussivas e pratos especiais no Mercado AlimentaCE, celebrando a culinária afro-brasileira.
A edição de 2025 também reforça a construção coletiva da festa, com um espaço de escuta e avaliação promovido pelo Kuya – Centro de Design do Ceará, reunindo organizadores, artistas e representantes dos povos de santo no encerramento, no dia 17.
A Pinacoteca do Ceará finaliza a agenda no dia 23 de agosto com uma conversa sobre o valor cultural e artístico das fotografias da Festa de Iemanjá.
Programação da Festa de Iemanjá 2025 em Fortaleza
10/08 (domingo)
9h - Aula de yoga
Local: Praia do Poço da Draga
12/08 (terça-feira)
18h - Oficina Turbante, a coroa ancestral
18h30min - Oficina de adereço e indumentária de Exu
Local: Praia do Poço da Draga
13/08 (quarta-feira)
Abertura da Festa de Iemanjá
Local: Centro Cultural Belchior
14h às 17h: Roda de conversa com as instituições realizadoras da Festa de Iemanjá
18h - Abertura da exposição “Odoyá! Salve a Mãe de todas as Cabeças!” com a apresentação do Grupo D'Passagem Faz a gira girar com os en - cantos do mar. Odoyá!
Local: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 100 – Praia de Iracema)
13, 14 e 15 de agosto de 2025 (quarta, quinta e sexta-feira)
10h às 20h: Exposição da obra “Salve Iemanjá", de Hector Isaías, na programação de agosto da Sala Imersiva
Local: Museu da Imagem e do Som do Ceará (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)
14/08 (quinta-feira)
16h às 17h30 - Expresso Dragão (especial Festa de Iemanjá)
Local: Saída da Estátua de Chico da Matilde (Dragão do Mar)
18h - Oficina de Percussão
18h - Apresentações culturais, cantos para os Orixás e Gira em homenagem a Iemanjá com o Centro Rei Dragão do Mar de Mãe Taquinha de Oyá
Local: Av. Historiador Raimundo Girão com Avenida Rui Barbosa (próximo ao Magna Praia Hotel - Praia de Iracema)
18h às 23h - Gira e oferenda a Iemanjá e apresentações artísticas
Local: Praia da Barra do Ceará - Marco Zero
15/08 (sexta-feira)
9h - Cortejo da imagem da Rainha do Mar à Praia de Iracema
Local: saída da União Espírita Cearense de Umbanda (Rua Castro e Silva, 920 – Centro)
10h20min às 18h - Apresentação do coletivo Afoxé Acabaca, com a participação de Ivaldo Paixão, e do Afoxé Filhos de Oya; solenidade e entrega de oferendas
Local: Av. Zezé Diogo, 2551 (próximo à Barraca Zé da Praia - Praia do Futuro)
8h às 20h - Apresentações culturais, roda de samba, cortejo marítimo, gira de caboclo e oferenda de balaio para Iemanjá
Local: Av. Historiador Raimundo Girão com Avenida Rui Barbosa (próximo ao Magna Praia Hotel - Praia de Iracema)
13h às 20h - Feirinha; DJ Bugzinha; Caravana Cultural; Afoxé Acabaca; cortejo de jangadas e oferendas; show “Filhas do Mar”; Dragaxé; DJ Thalu e gira de encerramento
Local: Poço da Draga
14h às 23h - Gira e oferenda a Iemanjá e apresentações artísticas
Local: Praia da Barra do Ceará - Marco Zero
15h às 18h - Oficina de Escuta Criativa de Cantos para Iemanjá com Francisca Silva e Val Araújo
Local: Sala Imersiva e Multiuso do Museu da Imagem e do Som do Ceará (Av. Barão de Studart, 410)
Inscrições gratuitas pelo Sympla
18h às 19h30min: Apresentação do show "Odoyá" pelo coletivo Caravana Cultural
Local: Praça do Museu da Imagem e do Som do Ceará (Av. Barão de Studart, 410)
17/08 (domingo)
Encerramento da Festa de Iemanjá
10h às 12h - Roda de conversa na escadaria da KUYA - Centro de Design do Ceará para momento avaliativo sobre a organização da Festa de Iemanjá 2025.
10h às 13h - Oficina infantil Oceania, o mar: colagem com formas orgânicas, com Iuri Tavares e Talita Késsia
10h às 15h - Comida do Mar nos Restaurantes do Mercado AlimentaCE
11h30 às 12h30 - Grupo Toque de Senzala
13h às 14h - Afoxé Filhos de Oyá
Local: Gare da Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
23/08 (sábado)
15h às 17h - Conversa de Ateliê - As fotografias da Festa de Iemanjá do Ceará: perspectivas entre Arte e Patrimônio Cultural, com Jean do Anjos
Local: Ateliê 3 da Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de Maio, 34 - Centro)
Classificação indicativa: livre
Acessibilidade: Libras
Serviço
Festa de Iemanjá
Data: 10 a 17 de agosto
Local: Praia de Iracema, Poço da Draga, Mucuripe, Praia do Futuro e Barra do Ceará
Mais informações: @uecumfederacao (Instagram)