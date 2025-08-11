Caucaia: vereador do PL é acusado de apagar grafites em pista de skate / Crédito: Coletivo CEP Treze

O vereador bolsonarista Tancredo do Santos (PL), de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi acusado de apagar grafites da pista de skate do bairro Nova Metrópole no último dia 2 de agosto. O Coletivo CEP Treze publicou um manifesto nas redes sociais em que repudia “a destruição de obras de arte urbanas”. O Coletivo acusa o parlamentar de intervir, sem autorização, em uma estrutura pública. “Cabe destacar que tal intervenção se deu em um equipamento público do Governo do Estado do Ceará e sem a devida autorização para a suposta ‘revitalização’”, diz trecho do manifesto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A nota de repúdio afirma, ainda, que a interferência “consistiu, na verdade, no apagamento da arte urbana produzida por artistas locais e reconhecidos internacionalmente”. Em seu perfil do Instagram, Tancredo registrou em vídeo o momento em que realiza “capinação, limpeza e pintura” da pista de skate e seu entorno, conforme divulgou. “A gente está chegando aqui na pista de skate na Metrópole. Nós vamos limpar isso aqui tudo. Pra cima!”, diz o vereador.

Ele aparece podando a vegetação local, varrendo e também realizando a pintura. Pelo vídeo, é possível observar que as cores amarelo, azul e branco são utilizados para pintar as estruturas. Conforme informações do Coletivo CEP Treze, o espaço abrigava obras desenvolvidas dentro do Programa de Residências Artísticas do Hub Cultural Porto Dragão, e uma das artes apagadas chegou a ser exibida em um festival na Espanha. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO

Em outra publicação, nesta segunda-feira, 11, o Coletivo afirma que “não é apenas tinta que se retira de uma parede, mas um pedaço vivo da história e da autoafirmação de uma comunidade”.

O Coletivo afirmou, ainda, que vem se articulando para “cobrar providências e reparação do dano cultural causado". O POVO entrou em contato com a assessoria de comunicação do vereador e também por meio do seu número de telefone pessoal. A assessoria do parlamentar disse que dará um retorno, no entanto, até o momento de publicação desta matéria, não houve resposta. Iniciativa gera divergências Na publicação de Tancredo, usuários utilizaram os comentários para manifestar tanto descontentamento quanto aprovação pela atitude do vereador. “Apagou a arte que tinha sido feita por artistas da cidade, artes reconhecidas internacionalmente. Espero que tenha uma explicação!”, escreveu um usuário.