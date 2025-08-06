Festa de Iemanjá completa 60 anos em evento na Praia do Futuro

Festa de Iemanjá acontecerá entre os dias 14 e 15 de agosto em Fortaleza / Crédito: FERNANDA BARROS/O POVO

A 60ª edição da Festa de Iemanjá em Fortaleza foi anunciada pela União Espírita Cearense de Umbanda (Uecum) e pelo Templo de Umbanda Rei Salomão. A celebração tradicional na Praia do Futuro acontecerá nos dias 14 e 15 de agosto, na barraca do Zé da Praia. O evento faz parte das comemorações que homenageiam a “mãe de todos os orixás”, conhecida por Iemanjá. Em Fortaleza, a divindade representativa das religiões afro-brasileiras compartilha a data, 15 de agosto, com a padroeira da Capital, Nossa Senhora de Assunção.

A programação se inicia a partir das 18 horas (horário de Brasília) do dia 14 de agosto e contará com apresentações culturais, além da tradicional entrega de oferendas. A finalização está programada para a meia-noite (00h). No dia 15 de agosto, as celebrações seguem até às 18 horas. Por que Iemanjá, orixá de origem africana, virou 'mulher branca' no Brasil | ENTENDA Festa de Iemanjá: confira programação

Além do mês de agosto, o Dia de Iemanjá acontece no início de cada ano, em 2 de fevereiro, com destaque para os festejos em Salvador, na Bahia. A data foi instituída em 1920 e coincide com outra santa da tradição católica, Nossa Senhora dos Navegantes, em indicação do sincretismo religioso no País. Confira a programação do evento a seguir.

14/08 – Solenidade de abertura Local: Praia do Futuro, Barraca do Zé da Praia, 2551 18h - Abertura oficial da Festa de Iemanjá no palco principal, com a presença da Diretoria e dos Coordenadores da Uecum | Apresentação do tema do ano, agradecimentos aos apoiadores e à ancestralidade, resumo da programação geral;

Abertura oficial da Festa de Iemanjá no palco principal, com a presença da Diretoria e dos Coordenadores da Uecum | Apresentação do tema do ano, agradecimentos aos apoiadores e à ancestralidade, resumo da programação geral; 19h - Falas Institucionais;

Falas Institucionais; 20h - Apresentação Cultural do Afoxé Filhos de Oyá

Apresentação Cultural do Afoxé Filhos de Oyá 20h30 - Início dos trabalhos mediúnicos, no palco principal com o Centro Mãe Taquinha de Oyá, do Centro Rei Dragão do Mar

Início dos trabalhos mediúnicos, no palco principal com o Centro Mãe Taquinha de Oyá, do Centro Rei Dragão do Mar 00h - Encerramento - Entrega das oferendas

Obs: Durante toda a noite, a equipe da Uecum estará recebendo e cadastrando as caravanas de Fortaleza, do interior e de outros Estados para louvar a Rainha do Mar até o encerramento no dia 15 de agosto. 15/08 – Continuação dos festejos tradicionais da Festa de Iemanjá Local: Praia do Futuro, Barraca do Zé da Praia, 2551