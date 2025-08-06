Festa de Iemanjá completa 60 anos em evento na Praia do Futuro

Festa de Iemanjá completa 60 anos em evento na Praia do FuturoCom previsão para os dias 14 e 15 de agosto, a cerimônia de 2025 acontece em Fortaleza e objetiva a valorização da cultura afrodescendente
A 60ª edição da Festa de Iemanjá em Fortaleza foi anunciada pela União Espírita Cearense de Umbanda (Uecum) e pelo Templo de Umbanda Rei Salomão. A celebração tradicional na Praia do Futuro acontecerá nos dias 14 e 15 de agosto, na barraca do Zé da Praia.
O evento faz parte das comemorações que homenageiam a “mãe de todos os orixás”, conhecida por Iemanjá. Em Fortaleza, a divindade representativa das religiões afro-brasileiras compartilha a data, 15 de agosto, com a padroeira da Capital, Nossa Senhora de Assunção.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
A programação se inicia a partir das 18 horas (horário de Brasília) do dia 14 de agosto e contará com apresentações culturais, além da tradicional entrega de oferendas. A finalização está programada para a meia-noite (00h). No dia 15 de agosto, as celebrações seguem até às 18 horas.
Por que Iemanjá, orixá de origem africana, virou 'mulher branca' no Brasil | ENTENDA
Festa de Iemanjá: confira programação
Além do mês de agosto, o Dia de Iemanjá acontece no início de cada ano, em 2 de fevereiro, com destaque para os festejos em Salvador, na Bahia. A data foi instituída em 1920 e coincide com outra santa da tradição católica, Nossa Senhora dos Navegantes, em indicação do sincretismo religioso no País.
Confira a programação do evento a seguir.
14/08 – Solenidade de abertura
Local: Praia do Futuro, Barraca do Zé da Praia, 2551
- 18h - Abertura oficial da Festa de Iemanjá no palco principal, com a presença da Diretoria e dos Coordenadores da Uecum | Apresentação do tema do ano, agradecimentos aos apoiadores e à ancestralidade, resumo da programação geral;
- 19h - Falas Institucionais;
- 20h - Apresentação Cultural do Afoxé Filhos de Oyá
- 20h30 - Início dos trabalhos mediúnicos, no palco principal com o Centro Mãe Taquinha de Oyá, do Centro Rei Dragão do Mar
- 00h - Encerramento - Entrega das oferendas
Obs: Durante toda a noite, a equipe da Uecum estará recebendo e cadastrando as caravanas de Fortaleza, do interior e de outros Estados para louvar a Rainha do Mar até o encerramento no dia 15 de agosto.
15/08 – Continuação dos festejos tradicionais da Festa de Iemanjá
Local: Praia do Futuro, Barraca do Zé da Praia, 2551
- 08h - Abertura com o Hino Nacional e o Hino da Umbanda
- 09h - Saída do Cortejo com Imagem da Rainha do Mar da sede provisória da União Espírita Cearense de Umbanda (Uecum), na Rua Castro e Silva - 920, Centro | Concentração da Marcha contra o racismo e discriminação às religiões de matriz africanas e indígenas, no calçadão da Praia do Futuro, rente à Barraca;
- 10h - Apresentação cultural do Afoxé Acabaca;
- 11h - Apresentação cultural com Anderson Monteiro e Banda com o show “Nas águas de Iemanjá, uma oferenda musical”;
- 12h30h - Saudação às caravanas dos terreiros vindos de Fortaleza, Região Metropolitana, interior do Ceará e de outros Estados;
- 13h - Início dos Trabalhos Mediúnicos em frente ao palco do Palácio do Centro de Cultura Afroindigena Palácio de Zé, do líder espiritual Paulo de Ayrá, Babalorixá;
- 15h - Falas Institucionais;
- 16h - Apresentação Afoxé Filhos de Oyá Mãe Taquinha de Oyá;
- 17h - Encerramento com a entrega das oferendas ao mar.
60ª Festa de Iemanjá - Serviço
- Data: 14 e 15 de agosto de 2025 (quinta-feira e sexta-feira)
- Onde: Barraca do Zé da Praia (Av. Zezé Diogo, 2551 - Praia do Futuro, próximo ao Clube dos Engenheiros)
- Mais informações: @uecumfederacao (Instagram)