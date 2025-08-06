Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Festa de Iemanjá completa 60 anos em evento na Praia do Futuro

Festa de Iemanjá completa 60 anos em evento na Praia do Futuro

Com previsão para os dias 14 e 15 de agosto, a cerimônia de 2025 acontece em Fortaleza e objetiva a valorização da cultura afrodescendente
Autor Penélope Menezes
Autor
Penélope Menezes Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A 60ª edição da Festa de Iemanjá em Fortaleza foi anunciada pela União Espírita Cearense de Umbanda (Uecum) e pelo Templo de Umbanda Rei Salomão. A celebração tradicional na Praia do Futuro acontecerá nos dias 14 e 15 de agosto, na barraca do Zé da Praia.

O evento faz parte das comemorações que homenageiam a “mãe de todos os orixás”, conhecida por Iemanjá. Em Fortaleza, a divindade representativa das religiões afro-brasileiras compartilha a data, 15 de agosto, com a padroeira da Capital, Nossa Senhora de Assunção.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

A programação se inicia a partir das 18 horas (horário de Brasília) do dia 14 de agosto e contará com apresentações culturais, além da tradicional entrega de oferendas. A finalização está programada para a meia-noite (00h). No dia 15 de agosto, as celebrações seguem até às 18 horas.

Por que Iemanjá, orixá de origem africana, virou 'mulher branca' no Brasil | ENTENDA

Festa de Iemanjá: confira programação

Além do mês de agosto, o Dia de Iemanjá acontece no início de cada ano, em 2 de fevereiro, com destaque para os festejos em Salvador, na Bahia. A data foi instituída em 1920 e coincide com outra santa da tradição católica, Nossa Senhora dos Navegantes, em indicação do sincretismo religioso no País.

Confira a programação do evento a seguir. 

14/08 – Solenidade de abertura

Local: Praia do Futuro, Barraca do Zé da Praia, 2551

  • 18h - Abertura oficial da Festa de Iemanjá no palco principal, com a presença da Diretoria e dos Coordenadores da Uecum | Apresentação do tema do ano, agradecimentos aos apoiadores e à ancestralidade, resumo da programação geral;
  • 19h - Falas Institucionais;
  • 20h - Apresentação Cultural do Afoxé Filhos de Oyá
  • 20h30 - Início dos trabalhos mediúnicos, no palco principal com o Centro Mãe Taquinha de Oyá, do Centro Rei Dragão do Mar
  • 00h - Encerramento - Entrega das oferendas

Obs: Durante toda a noite, a equipe da Uecum estará recebendo e cadastrando as caravanas de Fortaleza, do interior e de outros Estados para louvar a Rainha do Mar até o encerramento no dia 15 de agosto.

15/08 – Continuação dos festejos tradicionais da Festa de Iemanjá 

Local: Praia do Futuro, Barraca do Zé da Praia, 2551

  • 08h - Abertura com o Hino Nacional e o Hino da Umbanda
  • 09h - Saída do Cortejo com Imagem da Rainha do Mar da sede provisória da União Espírita Cearense de Umbanda (Uecum), na Rua Castro e Silva - 920, Centro | Concentração da Marcha contra o racismo e discriminação às religiões de matriz africanas e indígenas, no calçadão da Praia do Futuro, rente à Barraca;
  • 10h - Apresentação cultural do Afoxé Acabaca;
  • 11h - Apresentação cultural com Anderson Monteiro e Banda com o show “Nas águas de Iemanjá, uma oferenda musical”;
  • 12h30h - Saudação às caravanas dos terreiros vindos de Fortaleza, Região Metropolitana, interior do Ceará e de outros Estados;
  • 13h - Início dos Trabalhos Mediúnicos em frente ao palco do Palácio do Centro de Cultura Afroindigena Palácio de Zé, do líder espiritual Paulo de Ayrá, Babalorixá; 
  • 15h - Falas Institucionais;
  • 16h - Apresentação Afoxé Filhos de Oyá Mãe Taquinha de Oyá;
  • 17h - Encerramento com a entrega das oferendas ao mar.

60ª Festa de Iemanjá - Serviço

  • Data: 14 e 15 de agosto de 2025 (quinta-feira e sexta-feira)
  • Onde: Barraca do Zé da Praia (Av. Zezé Diogo, 2551 - Praia do Futuro, próximo ao Clube dos Engenheiros)
  • Mais informações: @uecumfederacao (Instagram)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar