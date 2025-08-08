'Alcatraz dos Jacarés': juíza ordena suspensão da construção de centro de detenção nos EUA

Uma juíza federal ordenou, na quinta-feira, 7, a suspensão por duas semanas das obras no centro de detenção de imigrantes apelidado de "Alcatraz dos Jacarés", localizado em Everglades, no Estado da Flórida, nos Estados Unidos. A paralisação foi determinada para permitir a análise sobre possível violação das leis ambientais. A instalação foi construída rapidamente há dois meses, em um aeroporto de treinamento de pista única pouco utilizado, e tem capacidade para abrigar até 3 mil detentos em estruturas de tendas temporárias.

O local estava em obras, mas a ordem da juíza distrital Kathleen Williams proíbe temporariamente a pavimentação, o preenchimento, a escavação ou o cercamento na área, além de suspendes a instalação de qualquer iluminação de estilo industrial. A decisão também interrompe reformas voltadas à expansão do espaço, o que inclui a colocação ou construção de edifícios adicionais, tendas, dormitórios ou outras instalações residenciais ou administrativas. Apesar da ordem, o centro de detenção poderá continuar operando e recebendo detidos sob custódia do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE, na sigla em inglês). Ameaça a áreas ambientalmente sensíveis

Grupos ambientalistas e a etnia Miccosukee pediram à juíza Kathleen que emitisse uma liminar preliminar para interromper as operações e as obras. A ação argumenta que o projeto ameaça áreas úmidas ambientalmente sensíveis, que abrigam plantas e animais protegidos, e que poderia reverter bilhões de dólares em restauração ambiental. "Estamos satisfeitos com o fato de a juíza ter reconhecido a necessidade urgente de interromper a construção adicional e esperamos avançar em nosso objetivo final de proteger o ecossistema único e ameaçado de Everglades de mais danos causados por esse centro de detenção em massa", disse Eve Samples, diretora-executiva da organização Amigos dos Everglades. O porta-voz do Estado da Flórida, Alex Lanfranconi, criticou a decisão em um comunicado, mas disse que ela "não terá impacto sobre a fiscalização da imigração na Flórida". "O 'Alcatraz dos Jacarés' permanecerá operacional, continuando a servir como um multiplicador de força para aumentar os esforços de deportação", afirmou Lanfranconi.

Ordem de restrição temporária Os autores da ação apresentaram testemunhas na quarta-feira, 6, e quinta-feira, em apoio ao pedido de liminar, enquanto os advogados dos governos estadual e federal estavam programados para se manifestar na próxima semana. Após o testemunho de quinta-feira, Paul Schwiep, advogado dos grupos ambientalistas, pediu à Kathleen que emitisse uma ordem de restrição temporária que, ao menos, impedisse qualquer nova construção no local enquanto o pedido de liminar fosse analisado.

A juíza questiono o advogado da Flórida, Jesse Panuccio, se o Estado concordaria em suspender as obras para que ela não precisasse emitir a ordem. Kathleen ressaltou que qualquer construção no local provavelmente permaneceria de forma permanente, independentemente da decisão final do caso. Panuccio respondeu que não poderia garantir a interrupção completa das obras. A recusa deu início a uma audiência de uma hora sobre a ordem de restrição temporária, que ficará em vigor pelas próximas duas semanas enquanto a audiência sobre o pedido de liminar segue em andamento. As ordens de restrição temporárias têm o objetivo de manter o status quo durante uma disputa legal por um curto período, enquanto as liminares, geralmente emitidas após uma audiência mais longa, permanecem vigentes até a resolução final do caso.