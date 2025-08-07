Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Parada PET promove serviços gratuitos no bairro Papicu, em Fortaleza

Parada PET promove serviços gratuitos no bairro Papicu, em Fortaleza

Estarão disponíveis serviços de vacinação, consultas veterinárias, vermifugação, adoções, orientações sobre os direitos dos animais, saúde e bem-estar
Autor Bárbara Mirele
Bárbara Mirele
Tipo Notícia

A Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA) realiza a quarta edição da Parada Pet com serviços gratuitos aos tutores e seus animais. A ação ocorre neste sábado, 9, na Praça São José, na rua Amélia Benebien, no bairro Papicu, em Fortaleza.

Além dos pets, tutores poderão se vacinar também

Estarão disponíveis serviços de vacinação, consultas veterinárias, vermifugação, adoções, orientações sobre os direitos dos animais, saúde e bem-estar.

Aos tutores, serão disponibilizadas vacinas contra hepatite B, tétano (DT), tríplice viral e influenza (H1N1). Para os adolescentes, terá vacinação contra meningite e HPV.

Serviço

Quarta Parada Pet
Quando: 9/8, das 8 às 12 horas
Onde: Rua Amélia Benebien, 555, Papicu. Praça São José
Gratuito

