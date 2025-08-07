Parada PET promove serviços gratuitos no bairro Papicu, em Fortaleza

Estarão disponíveis serviços de vacinação, consultas veterinárias, vermifugação, adoções, orientações sobre os direitos dos animais, saúde e bem-estar

A Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA) realiza a quarta edição da Parada Pet com serviços gratuitos aos tutores e seus animais. A ação ocorre neste sábado, 9, na Praça São José, na rua Amélia Benebien, no bairro Papicu, em Fortaleza.

