Parada PET promove serviços gratuitos no bairro Papicu, em Fortaleza

Parada PET promove serviços gratuitos no bairro Papicu, em FortalezaEstarão disponíveis serviços de vacinação, consultas veterinárias, vermifugação, adoções, orientações sobre os direitos dos animais, saúde e bem-estar
A Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA) realiza a quarta edição da Parada Pet com serviços gratuitos aos tutores e seus animais. A ação ocorre neste sábado, 9, na Praça São José, na rua Amélia Benebien, no bairro Papicu, em Fortaleza.
Além dos pets, tutores poderão se vacinar também
Estarão disponíveis serviços de vacinação, consultas veterinárias, vermifugação, adoções, orientações sobre os direitos dos animais, saúde e bem-estar.
Aos tutores, serão disponibilizadas vacinas contra hepatite B, tétano (DT), tríplice viral e influenza (H1N1). Para os adolescentes, terá vacinação contra meningite e HPV.
Serviço
Quarta Parada Pet
Quando: 9/8, das 8 às 12 horas
Onde: Rua Amélia Benebien, 555, Papicu. Praça São José
Gratuito