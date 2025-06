Pet Ceará Móvel atende no Castelão a partir desta terça-feira, 24

Serviço itinerante do Governo do Ceará realiza castrações gratuitas mediante agendamento on-line

Depois de atender no bairro São João do Tauape, a unidade móvel do Pet Ceará passará a operar na Arena Castelão a partir desta terça-feira, 24. O serviço, que oferece castração gratuita para cães e gatos, começa os atendimentos às 8 horas e segue até o dia 5 de julho.

O agendamento deve ser realizado previamente pelo site www.protecaoanimal.ce.gov.br. No portal, o tutor deve informar seus dados e os do animal, além de escolher, com antecedência, a data e o horário disponíveis para o procedimento.