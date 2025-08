Ceará terá EJA para LGBTs e pesquisa sobre impacto econômico da exclusão

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com a secretária da Diversidade, Mitchelle Meira, as aulas do EJA serão ofertadas para pessoas atendidas no Centro Estadual de Referência LGBT Thina Rodrigues. A prioridade será para os participantes do projeto-piloto Empodera+, iniciativa do Governo Federal que busca a inclusão dessa população no mercado de trabalho.

“Essa população, principalmente as pessoas trans, muitas vezes não conseguem terminar os estudos por questões do bullying homofóbico e transfóbico na escola. Passam a não estudar, a ter problemas inclusive sociais e vão parar em outro lugar, da vulnerabilidade e da cooptação pelas forças do mal, que eu digo. A gente vai encontrar essas pessoas no sistema prisional”, diz Mitchelle.

Além de ter aulas de EJA, os participantes do projeto Empodera+ têm bolsas remuneradas para pessoas em situação de vulnerabilidade, cursos de formação, articulação de vagas no mercado formal, impulsionamento de iniciativas de cooperativismo e empreendedorismo. Os participantes já foram escolhidos e já estão recebendo as bolsas.