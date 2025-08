Ação gratuita de vacinação para pets acontece em shopping de Fortaleza

O Shopping Parangaba recebe uma ação gratuita de vacinação para cães e gatos. O evento, em parceria com a Secretaria Municipal da Proteção Animal (SPMA), acontece neste sábado, 2, a partir das 10 horas no piso L1 do shopping. A ação acontece nas proximidades da loja At Home Store, e vai até às 13 horas.

Dentre os serviços oferecidos estão a vacinação antirrábica para cães e gatos, orientações veterinárias básicas e distribuição de cartões informativos sobre cuidados com pets, prevenção aos maus-tratos e os demais serviços disponibilizados pela pasta da proteção animal.