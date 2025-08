Solange Almeida fará show gratuito na Jacarecanga no aniversário do Corpo de Bombeiros do Ceará

Solange Almeida faz show gratuito no aniversário de 100 anos do Corpo de Bombeiros / Crédito: Victor Garcia/ Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) completa oficialmente 100 anos de atuação no Estado no próximo dia 8 de agosto, sexta-feira. Para marcar a data, será realizada, às 17h, a inauguração do Museu do Corpo de Bombeiros, localizado no Casarão Vermelho, antiga sede da corporação, localizada no bairro Jacarecanga. Após a solenidade de inauguração, está previsto para as 19h um show gratuito da cantora de forró Solange Almeida.

LEIA MAIS | Forró é o gênero mais escutado pelos fortalezenses, diz pesquisa

O evento musical será realizado na Praça Gustavo Barroso, também conhecida como Praça do Liceu do Ceará, em frente ao Casarão dos Bombeiros. Outra atração confirmada para o evento é a cantora de samba e pagode Libna Winnie. O Museu do Corpo de Bombeiros será um espaço dedicado à preservação da memória institucional da corporação. De acordo com o comandante-geral do CBMCE, coronel José Cláudio Barreto de Sousa, o equipamento cultural e o show são um presente à população. “Dessa forma, encerramos as ações comemorativas do Corpo de Bombeiros, com a esperança de que possamos continuar firmes em nossa essência: vida, riqueza, salvar”, declarou o comandante.



Congresso Nacional de Bombeiros Militares será realizado pela primeira vez no Ceará As comemorações do centenário da corporação também incluem a realização inédita do Congresso Nacional de Bombeiros Militares (Conabom). O evento acontece entre os dias 5 e 7 de agosto, no Centro de Eventos do Ceará. É a primeira vez, em todo o Brasil, que o evento acontece no formato de congresso. Até então, era realizado somente como seminário (Senabom). O Conabom reunirá bombeiros militares de todo o Brasil. Mais de 2.300 profissionais já estão inscritos. A programação também será aberta ao público, mediante credenciamento como visitante, que dará acesso às áreas comuns e à feira de exposições. Inscrições e valores podem ser conferidos no site do evento.

O congresso contará com palestras, apresentações científicas e mesas temáticas sobre resgate aquático, salvamento terrestre, combate a incêndios, defesa civil, atendimento pré-hospitalar e outros temas. Outro destaque do Congresso é a Feira Internacional de Prevenção de Emergência (FIP), que apresentará inovações em equipamentos, veículos e tecnologias aplicadas ao combate a incêndios e salvamentos.

Serviço Inauguração do Museu do Corpo de Bombeiros e show com Solange Almeida Data e hora: 8 de agosto (sexta-feira), a partir das 17h

Praça Gustavo Barroso (Praça do Liceu), em frente ao Casarão

Entrada gratuita Conabom 2025 – Congresso Nacional de Bombeiros Militares