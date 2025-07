Granja Lisboa recebe mutirão de limpeza e ações educativas nesta quinta-feira, 31

Bom Jardim recebe mutirão de limpeza e ações educativas nesta quinta-feira, 31 / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

O bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, será cenário, nesta quinta-feira, 31, de uma grande mobilização ambiental e comunitária. A primeira edição do projeto “Zona Viva: Leonel Brizola Bem Limpinho” levará mutirões de limpeza, oficinas, intervenções artísticas e ações educativas para diferentes pontos do território, com o objetivo de estimular o cuidado coletivo com o meio ambiente e fortalecer o sentimento de pertencimento da população.

Leia também | Agora Tem Especialistas: programa federal permitirá atendimento por plano de saúde no SUS Voltado à limpeza urbana e à educação ambiental, o projeto nasce de uma parceria entre o programa Zona Viva e a Comunidade Leonel Brizola, com o lema "Cuidar do nosso bairro é cuidar da nossa vida!". A iniciativa busca envolver moradores, escolas, lideranças e organizações locais em uma agenda de ações práticas e formativas. Para Regina Maia coordenadora do Zona Viva, na Granja Lisboa, o projeto busca promover a qualidade de vida e fortalecer o cuidado coletivo com o território. "Vamos juntos realizar várias atividades, conscientizar os moradores sobre o descarte do lixo, praticar reciclagem, estimular o cuidado com as praças, a área verde e os espaços comunitários existentes. Dessa forma buscamos prevenir doenças causadas por acúmulo de lixo", destacou a coordenadora.