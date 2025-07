Pescadores tiram 46 toneladas de lixo em baías de Guanabara e Sepetiba

O presidente da Associação de Catadores de Caranguejo de Magé (ACCAM), Rafael dos Santos, destaca ainda que as ações de limpeza impactam o turismo de base comunitária.

“É muito importante quando o manguezal se encontra digno para receber visitantes interessados em apreciar as espécies, como o caranguejo-uçá. Essa limpeza realizada pela Guardiões do Mar não tira só o lixo grande, mas também o microlixo, e vai no profundo do manguezal, sendo muito importante para mostrar a situação, o respeito que temos e a grande relevância desse ecossistema”, disse o presidente.