Missão de observação eleitoral da OEA chega a Honduras em meio a tensões

O embaixador de Honduras na OEA, Roberto Quesada, disse à AFP por telefone que a missão "já chegou" a Tegucigalpa e tem previsto para segunda-feira um encontro com o ministro das Relações Exteriores, Javier Bu, e na terça, com a presidente Xiomara Castro.

"O principal objetivo será ouvir todos os atores envolvidos e contribuir para construir um clima de confiança durante a fase pré-eleitoral", afirmou a OEA em um comunicado.

A missão, que permanecerá quatro dias no país e será liderada pelo ex-chanceler paraguaio Eladio Loizaga, chega em um ambiente de fortes tensões.

Os três membros do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) deveriam, na quarta-feira, atribuir a uma empresa privada o sistema de transmissão dos resultados preliminares das eleições, nas quais será escolhido o sucessor de Castro e renovados o Congresso e as prefeituras. Porém, essa atribuição não poderá ser realizada devido a um conflito entre eles.

A disputa entre os membros do CNE começou depois que as duas conselheiras da oposição direitista, Cossette López e Ana Paola Hall, aprovaram um mecanismo de divulgação dos resultados preliminares sem o consentimento do colega governista, Marlon Ochoa.