Incêndio em indústria de Guarulhos: 31 bombeiros atuam na ocorrência

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, não há informações de vítimas e 12 viaturas já foram enviadas

Um incêndio atingiu uma indústria localizada na rua Atecla Fratuceli Lopes, em Guarulhos, na tarde deste sábado, 26. Não há vítimas até o momento, segundo o Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo, e 31 homens estão atuando na ocorrência.

A corporação inicialmente registrou a presença de 40 homens, mas retificou o número de profissionais, além do envio de 12 viaturas. Nas redes sociais, os usuários compartilharam vídeos em residências próximas à fábrica, com a fumaça visível no topo.