Por que evangélicos devem demorar 17 anos para ultrapassar católicos no Brasil, segundo projeção

Getty Images A desaceleração no crescimento do número de evangélicos no Brasil, revelada no Censo de Religião do IBGE nesta sexta-feira (06/06), deve adiar em 17 anos a substituição do catolicismo como a principal religião do país, projeta o demógrafo José Eustáquio Diniz Alves. Mantida a nova taxa de crescimento evangélico - de 5,2 pontos percentuais entre o Censo de 2010 e o de 2022 - e a de declínio católico - 8,4 pontos percentuais -, a transição religiosa do Brasil deve ocorrer em 2049, calcula Eustáquio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Antes dos dados do Censo 2022, o demógrafo calculava que isso aconteceria em 2032. "Pela minha projeção anterior, a Igreja Católica iria perder de 7 a 1, de goleada. E acabou que a Igreja Católica perdeu por 1 a 0", compara o pesquisador aposentado do IBGE. Conforme o IBGE, 26,9% dos brasileiros ou 47,4 milhões se declararam evangélicos em 2022, ante 21,7% em 2010. O avanço de 5,2 pontos percentuais, abaixo da alta de 6,5 pontos registrada entre os censos de 2000 e 2010, é a primeira desaceleração na tendência de crescimento desde os anos 1960.

Eustáquio avalia que a diferença acentuada entre as suas duas projeções acontece porque o Brasil passou 12 anos sem ter dados do IBGE sobre religião - e explica que o que faz é uma projeção, não uma previsão. Para a projeção, o professor calculou uma taxa anual de crescimento evangélico e recuo católico entre 2010 e 2022, anos dos dois censos. Ou seja, considera que essas taxas seguirão no mesmo patamar nos próximos anos. "Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Pode mudar tudo. Agora você tem de fazer alguma hipótese, então acho que é uma hipótese razoável. Se vamos supor, vamos supor que essa tendência de 2010 a 2022 se mantenha", explica.

O novo Censo mostra que os católicos são 56,7% da população, mas 8,4 pontos percentuais a menos do que no Censo de 2010. Só que entre 2000 e 2010 essa queda do catolicismo tinha sido mais expressiva: 9 pontos percentuais. O que explica o freio evangélico Os estudiosos de religião ainda vão se debruçar sobre os dados, mas essa perda de força no crescimento evangélico já vinha sendo sentida por alguns pesquisadores.

A antropóloga Jacqueline Teixeira, estudiosa da área de religião e professora na USP, avalia que há um crescimento de movimentos de "contra-conduta evangélica", em aversão a um evangelicalismo muito voltado para igreja e para o culto. "Isso, consequentemente, traz outras possibilidades, até socioculturais, de pertencimento religioso e mesmo de leitura dos cristianismos", diz. Para ela, essa redução do vínculo com igrejas se dá por fatores como as falas de lideranças religiosas no debate público e a própria democratização do acesso à internet, que permite novas relações com a fé.