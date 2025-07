Rede de apoio entre empreendedoras fortalece negócios e vínculos em Fortaleza

FORTALEZA,CEARÁ, BRASIL,26-07-2025: A Simbólyca realiza o encontro gratuito de ioga, estratégia e afeto para mulheres empreendedoras no Parque do Cocó. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Uma manhã de ioga ao ar livre no Parque do Cocó, em Fortaleza, serviu de cenário para algo mais profundo do que uma simples atividade física. O encontro promovido pelo Clube Planeja & Age, na manhã deste sábado 26, reuniu mulheres empreendedoras para discutir temas como posicionamento de marca e atendimento ao cliente. Entretanto, o evento foi um lembrete do quanto o apoio entre mulheres pode ser transformador.

Criado por Sãmila Braga, jornalista e empreendedora à frente da Mandala Comunicação e da sua submarca Simbólica, o clube surgiu em 2025 com a proposta de ser um espaço gratuito, colaborativo e presencial. "A gente vive numa sociedade patriarcal. Ser mulher e empreender é muito mais difícil. Aqui a gente consegue discutir questões estruturais, mas com ferramentas práticas para que elas consigam implementar no negócio delas", afirma Samila. O ciclo atual do clube se chama "A marca que habita" e busca ajudar mulheres a enxergarem seus negócios como extensões de sua própria identidade.

A cada mês, um tema diferente é abordado, e as participantes acumulam aprendizados — e carimbos — em um passaporte simbólico. A ideia é criar uma jornada de fortalecimento contínuo. Leia também: Curso gratuito do Sebrae no WhatsApp ensina como vender mais e organizar finanças Durante o encontro deste sábado, uma aula de ioga guiada por Renata Portilho abriu o dia. Renata, além de professora de ioga, também é empreendedora e participa do clube. Para ela, a experiência tem sido marcante. “A gente se vê na outra mulher. Quando você se conecta com a sua essência, com seu propósito, isso impacta diretamente na forma como você empreende”, avalia.

Mais do que aprender técnicas de branding, o clube também oferece algo que falta a muitas empreendedoras: companhia. “Empreender é muito solitário. Quando você encontra outras mulheres, se fortalece. Os desafios que você pensa ser só seus, outras também vivem”, comenta Samila. A educadora parental Joice Luz concorda. Presente no clube desde janeiro, ela relata que as trocas têm ajudado a enfrentar o isolamento que o empreendedorismo pode trazer. “Aqui a gente compartilha desafios e potencialidades. A gente aprende a se nutrir além da nossa história individual”, afirma. Já a jornalista Adriana Paiva, que atua com comunicação e marketing, viu na mentoria e na troca de experiências uma oportunidade de reencontro consigo mesma. “Eu queria fazer tudo e acabava exausta. A mentoria me ajudou a entender que meu foco é relações públicas. Isso me deu direção e trouxe novos clientes”, explica.