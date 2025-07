Sindicato dos Médicos denuncia invasão armada em hospital particular de Fortaleza

O episódio teria acontecido no domingo passado, 20, no Hospital Antônio Prudente, da rede Hapvida Notredame Intermédica, e que o ato teria partido de um acompanhante que exigia rapidez no atendimento

O Sindicato dos Médicos do Ceará denunciou que no domingo passado, 20, o acompanhante de uma paciente atendida no Hospital Antônio Prudente, no bairro de Fátima em Fortaleza, pertencente à rede Hapvida Notredame Intermédica, em Fortaleza, teria ameaçado profissionais da saúde pedindo por agilidade no procedimento cirúrgico.

Conforme relatos recebidos pelo sindicato, o homem — que estava visivelmente exaltado — reclamava da demora de uma cirurgia e apontou a arma contra a equipe médica e demais pessoas que estavam na unidade de saúde.