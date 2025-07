Pesquisa da UFC busca voluntários com dor lombar crônica para estudo

Você sente dor na parte inferior das costas há pelo menos três meses? Esse incômodo, comum para boa parte da população, pode agora contribuir para o avanço da Ciência.

A Universidade Federal do Ceará (UFC), por meio do Insight Lab e de seu Departamento de Fisioterapia, recruta voluntários para uma pesquisa que investiga como fatores do estilo de vida, como sono, atividade física, estresse e sedentarismo influenciam a intensidade da dor lombar crônica.