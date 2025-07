Israel permite entrada limitada de forças sírias em Sweida após novos confrontos

O governo de Israel permitiu nesta sexta-feira, 18, a entrada limitada das forças de segurança da Síria na província de Sweida por 48 horas, em meio a novos confrontos entre beduínos sunitas e a minoria drusa na região, segundo informações da Agência Reuters. "Em vista da instabilidade contínua no sudoeste da Síria, Israel concordou em permitir a entrada limitada das forças de segurança interna [sírias] no distrito de Sweida pelas próximas 48 horas", disse um oficial que preferiu não ser identificado em entrevista à Reuters.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As forças sírias se retiraram de Sweida depois de um anúncio de cessar-fogo na quarta-feira, 16, mas os confrontos foram retomados no sul do país na quinta-feira, 17. De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, cerca de 600 mortes foram registradas. O presidente interino da Síria, Ahmed Sharaa, afirmou que ordenou a saída das tropas para evitar uma "guerra aberta" com Israel depois que Tel-Aviv bombardeou posições sírias próximas de Sweida e a sede do ministério da Defesa de Damasco. Segundo informações da Associated Press (AP), oficiais sírios estavam negociando um acordo com facções drusas para que as forças de segurança entrassem novamente em Sweida. Civis

A agência de migração das Nações Unidas disse nesta sexta-feira que quase 80 mil pessoas foram deslocadas ao todo desde que os confrontos começaram no domingo, 13. A província de Sweida também carece de serviços essenciais, como água e eletricidade. "Estamos com muitos problemas nas rotas de fornecimento, com insegurança e fechamentos de estradas bloqueando as entregas de ajuda," disse Adam Abdelmoula, Coordenador Residente da ONU e de Assuntos Humanitários na Síria. A Organização Mundial da Saúde (OMS) conseguiu enviar suprimentos para cuidados de trauma para a província de Daraa, mas Sweida permanece inacessível, disse ele. "Uma vez que as condições permitam, estamos planejando enviar uma missão para avaliar as necessidades e fornecer ajuda crítica, em total coordenação com as autoridades," disse Abdelmoula.

Israel também anunciou que iria enviar ajuda humanitária para a província de Sweida. Conflito Os conflitos começaram no domingo, quando membros de uma tribo beduína na província de Sweida montaram um posto de controle onde atacaram e roubaram um homem druso, levando a ataques retaliatórios e sequestros entre as tribos e grupos armados drusos.

As forças de segurança do governo foram mobilizadas para restaurar a ordem, mas foram vistas como aliadas das tribos beduínas contra as facções drusas. Israel decidiu intervir em defesa dos drusos sírios devido à proximidade entre os membros desta minoria religiosa na Síria com a comunidade drusa israelense. Tel-Aviv também quer afastar militantes de facções terroristas de perto de sua fronteira. Drusos