Nove trechos do litoral de Fortaleza estão próprios para o banho neste fim de semana

De acordo com boletim divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) nesta sexta-feira, 18, nove trechos do litoral de Fortaleza estão adequados para banho neste fim de semana. No setor Leste, apenas uma praia foi considerada própria para uso recreativo.

